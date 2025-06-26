Похищенного священника УПЦ заставляют подписать контракт с ВСУ
Похищенного на Украине священника заставляют подписать контракт с ВСУ
Иерей Каменской епархии УПЦ Ростислав Калиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Каменское Днепропетровской области на Украине заставляют похищенного священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского подписать контракт с ВСУ, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на мать священника.
СПЖ 24 июня сообщал, что сотрудники военкомата снова похитили священнослужителя Калиновского. В предыдущий раз его похищали 19 июня, однако спустя несколько дней его отпустили домой.
"На иерея УПЦ Ростислава Калиновского из Каменского, которого повторно заманили в ТЦК (военкомат – ред.) под предлогом согласования документов, оказывают давление, чтобы он подписал контракт на служение в рядах ВСУ с оружием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
По словам матери, священника заставили надеть военную форму, он в свою очередь утверждает, что подписывать ничего не хочет. "Он сказал, что не будет подписывать контракт и не будет принимать присягу. Насколько я знаю, они хотят, чтобы он принял присягу через два дня. Сегодня сына снова увезут в неизвестном направлении", - приводит СПЖ слова матери священника.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.