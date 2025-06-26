https://ria.ru/20250626/putin-2025666786.html

Путин рассказал, в каких инфраструктурных проектах России помог банк ЕАЭС

Путин рассказал, в каких инфраструктурных проектах России помог банк ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025

Путин рассказал, в каких инфраструктурных проектах России помог банк ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал, что Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:17:00+03:00

2025-06-26T20:17:00+03:00

2025-06-26T21:07:00+03:00

экономика

россия

минск

санкт-петербург

владимир путин

евразийский экономический союз

евразийский банк развития

пулково (аэропорт)

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и развитии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске, президент РФ напомнил, что в ЕАЭС созданы Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития. Они кредитуют и осуществляют экспертное сопровождение проектов с высоким интеграционным эффектом, содействуют обеспечению финансовой устойчивости на всем пространстве ЕАЭС, упомянул президент РФ. "Евразийский банк накопил инвестиционный портфель в объеме 16,5 миллиарда долларов. По его линии профинансированы, в частности, строительство и модернизация объектов электроэнергетики в Казахстане и Киргизии, создание сельскохозяйственных производств в Армении. В России Евразийский банк выделил средства на постройку Западного скоростного диаметра в Петербурге, строительство кольцевой дороги, помог в развитии аэропорта Пулково в Питере и осуществлении других инфраструктурных инициатив", - рассказал Путин. Он отметил, что Евразийский стабилизационный фонд по состоянию на начало 2025 года аккумулировал порядка 9 миллиардов долларов. "В случае необходимости они могут быть использованы для поддержки бюджета стран "пятерки", - добавил российский лидер. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

минск

санкт-петербург

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Полное выступление Путина на пленарном заседании ЕАЭС Выступление Президента России на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Полное видео 2025-06-26T20:17 true PT12M02S

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Наталья Макарова

экономика, россия, минск, санкт-петербург, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский банк развития, пулково (аэропорт)