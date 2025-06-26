Путин рассказал, в каких инфраструктурных проектах России помог банк ЕАЭС
Путин: ЕБРР поддержал строительство Западного скоростного диаметра в Петербурге
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и развитии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
Выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске, президент РФ напомнил, что в ЕАЭС созданы Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития. Они кредитуют и осуществляют экспертное сопровождение проектов с высоким интеграционным эффектом, содействуют обеспечению финансовой устойчивости на всем пространстве ЕАЭС, упомянул президент РФ.
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"Евразийский банк накопил инвестиционный портфель в объеме 16,5 миллиарда долларов. По его линии профинансированы, в частности, строительство и модернизация объектов электроэнергетики в Казахстане и Киргизии, создание сельскохозяйственных производств в Армении. В России Евразийский банк выделил средства на постройку Западного скоростного диаметра в Петербурге, строительство кольцевой дороги, помог в развитии аэропорта Пулково в Питере и осуществлении других инфраструктурных инициатив", - рассказал Путин.
Он отметил, что Евразийский стабилизационный фонд по состоянию на начало 2025 года аккумулировал порядка 9 миллиардов долларов.
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"В случае необходимости они могут быть использованы для поддержки бюджета стран "пятерки", - добавил российский лидер.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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