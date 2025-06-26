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Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС - РИА Новости, 26.06.2025
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19:45 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025662282.html
Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС
Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС - РИА Новости, 26.06.2025
Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС
Финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:45:00+03:00
2025-06-26T19:45:00+03:00
экономика
россия
минск
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
новый банк развития
брикс
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития, заявил президент России Владимир Путин. Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни принимает участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Конечно, Евразийский союз и его государства-участники поддерживают разветвленный контакт с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз, новый банк развития, брикс
Экономика, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Новый банк развития, БРИКС
Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС

Путин: финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Банком развития БРИКС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития, заявил президент России Владимир Путин.
Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни принимает участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«
"Конечно, Евразийский союз и его государства-участники поддерживают разветвленный контакт с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Встреча Путина с Дилмой Роуссефф - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ЭкономикаРоссияМинскБелоруссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзНовый банк развитияБРИКС
 
 
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