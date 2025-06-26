https://ria.ru/20250626/putin-2025662282.html

Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС

Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС - РИА Новости, 26.06.2025

Путин оценил контакты финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС

Финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:45:00+03:00

2025-06-26T19:45:00+03:00

2025-06-26T19:45:00+03:00

экономика

россия

минск

белоруссия

владимир путин

евразийский экономический союз

новый банк развития

брикс

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития, заявил президент России Владимир Путин. Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни принимает участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Конечно, Евразийский союз и его государства-участники поддерживают разветвленный контакт с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023693842.html

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минск

белоруссия

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Наталья Макарова

экономика, россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз, новый банк развития, брикс