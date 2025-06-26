https://ria.ru/20250626/peterburg-2025502422.html

Задержанная в Петербурге пособница Киева оказалась уроженкой Казахстана

Задержанная в Петербурге пособница Киева оказалась уроженкой Казахстана - РИА Новости, 26.06.2025

Задержанная в Петербурге пособница Киева оказалась уроженкой Казахстана

Женщина, задержанная и арестованная в Петербурге за пособничество украинским спецслужбам, оказалась уроженкой Казахстана, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:06:00+03:00

2025-06-26T10:06:00+03:00

2025-06-26T10:06:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

казахстан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Женщина, задержанная и арестованная в Петербурге за пособничество украинским спецслужбам, оказалась уроженкой Казахстана, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. Как уточняет пресс-служба судов, постановление об аресте сроком до 17 августа вынесено Красногвардейским райсудом в отношении уроженки Казахстана, которая, по данным следствия, "оказывала пособничество в совершении террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, в отношении высокопоставленного военнослужащего". "Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженки Казахстана Ярославы Чумаковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении тракта - ред.)", – говорится в сообщении. Как отмечается, женщину задержали 19 июня, обвинение пока не предъявлялось. У суда подозреваемая просила домашний арест.

https://ria.ru/20250626/fsb-2025493871.html

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Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет". Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом. 2025-06-26T10:06 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, санкт-петербург, казахстан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)