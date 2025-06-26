В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты
ФСБ задержала в Петербурге женщину, помогавшую готовить теракты против военных
© ФСБ РоссииЗадержание пособницы украинских спецслужб в Санкт-Петербурге. Кадр видео
© ФСБ России
Задержание пособницы украинских спецслужб в Санкт-Петербурге. Кадр видео
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержана пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о российских военных для совершения терактов против них, сообщила ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.
Следственной службой Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 ("Пособничество в совершении теракта") УК России. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
"В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий", — указывается в сообщении.