https://ria.ru/20250626/koreya-2025575420.html

Южнокорейский режиссер назвал важным показывать настоящую Россию

Южнокорейский режиссер назвал важным показывать настоящую Россию - РИА Новости, 26.06.2025

Южнокорейский режиссер назвал важным показывать настоящую Россию

Россия является страной, где культура и искусство достигли выдающихся высот, и южнокорейскому зрителю важно показать красоту русского духа и людей, так как в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:07:00+03:00

2025-06-26T15:07:00+03:00

2025-06-26T15:07:00+03:00

культура

россия

южная корея

евразия

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СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Россия является страной, где культура и искусство достигли выдающихся высот, и южнокорейскому зрителю важно показать красоту русского духа и людей, так как в будущем отношения между двумя странами обязательно улучшатся, и Россия и Южная Корея будут играть ключевую роль в Евразии, таким мнением поделился с РИА Новости художественный руководитель театра "Пиак" (PIAC), профессор кафедры театрального искусства Университета Сонгёль На Чжин Хван. Режиссёр На Чжин Хван признаётся, что глубоко любит русскую культуру и литературу — от Александра Пушкина, Марины Цветаевой и Федора Достоевского до Льва Толстого и Казимира Малевича. В числе его наград — специальная премия жюри на Международном театральном фестивале в Смоленске в 2022 году за спектакль "Толстой в Ясной Поляне. Беседа с Анной Карениной". По словам режиссера, во время учебы в Париже он понял, что его призвание - русская литературная традиция и русский театр и начал их глубокое изучение. Режиссер ставил спектакли по произведениям Достоевского — "Братья Карамазовы", "Преступление и наказание", "Бесы", "Идиот". При подготовке "Двух женщин в Париже" он лично ездил в Россию, чтобы провести прослушивания актёров "Электротеатра Станиславский", который он называет выдающимся. Постановку готовили три года — и именно через неё он хотел показать Южной Корее, куда стоит двигаться — в сторону "эры Евразии". "Я уважаю Россию. Она победила Наполеона. Победила Гитлера. Это великая страна… Я верю, что в будущем отношения между Кореей и Россией обязательно улучшатся. Наступит эра Евразии. И в этой новой архитектуре мира Россия и Корея будут играть ключевую роль", - рассказывает режиссер. Размышляя о спектакле "Две женщины в Париже", приуроченном к 80-летию освобождения Кореи от японского колониализма, На Чжин Хван понял, что без России рассказ о той эпохе будет неполным, так как корейцы долго жили в России, особенно на Дальнем Востоке. "Корейцы не очень хорошо знают, какую роль сыграла Россия (в освобождении Кореи - ред.). Во времена Холодной войны, в советский период, мы были под влиянием США, и у нас Россия формировалась в сознании как что-то плохое, враждебное", - поясняет На Чжин Хван. Но, как подчёркивает режиссёр, Россия — это страна с великой культурой, выдающимися художниками, писателями и актёрами. "Именно такие люди хранили Россию. Это такая красота духа, которую никто другой не может создать… Вот почему я хочу рассказывать об этом через такие проекты, показать настоящую Россию. Я хотел бы, чтобы корейцы увидели: Россия — это страна, где культура и искусство достигли выдающихся высот", - поясняет он. Ранее сообщалось, что в честь 80-летия освобождения Кореи южнокорейский театр "Пиак" представил спектакль "Две женщины в Париже", который был создан при поддержке Комитета по культуре и искусству Южной Кореи и должен пройти с 25 по 29 июня в Театре искусства имени Ли Херана при университете Тонгук в Сеуле. Это совместный проект театров из Южной Кореи, России и Казахстана, подготовка которого заняла три года. В спектакле участвуют не только южнокорейские артисты, но и актеры "Электротеатра "Станиславский" - Анастасия Ксенофонтова, Евгений Самарин, Аделина Денисова, а также артисты Казахского государственного музыкально-драматического театра - Асылбек Капаев и Акмарал Танабаева. В постановке используются стихи корейских поэтов Юн Дон Чжу и Ли Юк Са, важную часть составляет множество русских мотивов из Чехова, Достоевского, Пушкина и других. Главными героями пьесы стали первая корейская женщина-художница западной живописи и борец за независимость На Хе Сок, которую играет Квак Су Чжон и вымышленная героиня чеховского "Вишнёвого сада" — Любовь Раневская в исполнении Анастасии Ксенофонтовой. Действие начинается в июне 1940-х годов в парижском саду, где две женщины, которых случайно свела судьба, заводят разговор о своем прошлом. Сюжет охватывает Париж, Россию, Приморье и Казахстан, включает судьбу корейской диаспоры на Дальнем Востоке, движение за независимость Кореи от японского колониализма и сложное переплетение судеб россиян, корейцев и казахстанцев на фоне жестокой истории XX века. В планах На Чжин Хвана в будущем создать совместный проект с артистами Евразии и Западной Европы.

https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html

россия

южная корея

евразия

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россия, южная корея, евразия