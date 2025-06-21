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Авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Петербург до 30 июня
Авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Петербург до 30 июня - РИА Новости, 21.06.2025
Авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Петербург до 30 июня
Эмиратская flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург до 30 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:05:00+03:00
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ДУБАЙ, 21 июн - РИА Новости. Эмиратская flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург до 30 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "Наши рейсы в Россию возобновились за исключением Санкт-Петербурга. Рейсы flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург остаются приостановленными до 30 июня... Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать наше расписание. Мы возобновили полеты по всей нашей сети, где позволяют условия, хотя возможны некоторые задержки из-за продолжающихся ограничений воздушного пространства", - сказал собеседник агентства. Авиакомпания flydubai возобновила рейсы в Россию с 15 июня. В период 13 и 14 июня авиакомпания отменяла все рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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санкт-петербург, россия, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Санкт-Петербург, Россия, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Петербург до 30 июня
Эмиратская авиакомпания flydubai продлила отмену рейсов в Петербург до 30 июня