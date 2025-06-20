https://ria.ru/20250620/spivakovskiy-2023091704.html

Даниил Спиваковский: "Если роль управляет артистом, то нужно вызывать 03"

Даниил Спиваковский: "Если роль управляет артистом, то нужно вызывать 03" - РИА Новости, 20.06.2025

Даниил Спиваковский: "Если роль управляет артистом, то нужно вызывать 03"

В прокате вышел самый необычный в плане съемок фильм этого года — "Ровесник". Это дебют в полнометражном игровом кино молодого режиссера документалиста и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:06:00+03:00

культура

кино и сериалы

кино

знаменитости

культура-важное

интервью - культура

даниил спиваковский

актеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968494972_0:15:3028:1718_1920x0_80_0_0_54c6f7d4c75ac5f2df79460733c84df9.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. В прокате вышел самый необычный в плане съемок фильм этого года — "Ровесник". Это дебют в полнометражном игровом кино молодого режиссера документалиста и рекламщика Федора Кудрявцева. Главный герой, 20-летний парень расследует исчезновение своего настоящего отца, создавшего с друзьями в 90-х первый стартап. Звезды картины — Анна Михалкова, Александр Яценко и Даниил Спиваковский, который в интервью РИА Новости объяснил, почему это кино обязательно оценят зрители, а также рассказал, как относится к чайлдфри, о своем опыте армейской службы и работы в психиатрической больнице, чтецких проектах и знаменитых маме и дедушке.— В прокат вышла картина "Ровесник", где вы играете одну из главных ролей. В СМИ этот проект назвали "самым ненормальным фильмом года". Он снят в жанре мокьюментари — псевдодокументального кино. Как думаете, фильм ждет успех у зрителя?— Это замечательный, хороший, добрый, честный, современный фильм. Почему он должен не нравиться зрителям, если он понравился профессионалам, актерам, которые в нем снимались? Вы немного неправильно трактуете жанр этой картины. Она сделана по всем законам художественного игрового кино. Просто там по сюжету герой в определенные моменты снимает home video.Я очень рад, что молодые ребята предложили мне участвовать в этом проекте. В картине есть неразгаданные моменты, такие, я бы сказал, уголочки, поэтому посмотрев ее один раз, мне захотелось снова пересмотреть. Такие мысли мне высказывали люди, которые тоже единожды посмотрели этот фильм. Поэтому, я думаю, что картину ждет хороший прокат и зрительское внимание. Я чувствую, что это такой фильм, который, как хорошее вино, настоится спустя несколько лет. Есть такие картины, которые через некоторое время начинают блистать еще лучше, чем в день премьеры.— В фильме снова поднимается тема 90-х, но через призму взгляда современного двадцатилетнего парня. Как думаете, почему именно сейчас столько проектов выходит про этот период нашей истории?— Я думаю, что это не связано с современным временем. Посмотрите, сколько картин было снято, например, в 70-е о 50-х, в 80-е о 60-х. Это нормально. Люди, которые жили в 90-х, сейчас здравствуют и стали взрослыми, кто-то — уже пожилым, умудренным опытом, и они хотят вспомнить годы своей молодости, студенчества. Я вас уверяю, что и через 100 лет снимут картину о 90-х, уже наши праправнуки. И про нынешние времена будут снимать картины.— А вы как 90-е вспоминаете и себя в те годы?— Я в 90-ом году поступил на курс Андрея Александровича Гончарова в ГИТИС, очень активно занимался постижением актерского ремесла, поэтому как-то эти годы для меня пролетели очень быстро, в творчестве. Я не погружался в некий хаос, который тогда происходил в Москве, в криминал, который был прямо на поверхности, открытый, не занимался никаким предпринимательством. Я учился, потом делал свои первые роли в театре имени Маяковского, в котором долгие годы прослужил. А затем наступили 2000-е, и кинематограф обратил на меня внимание.— Вы параллельно же еще учились на факультете психологии в МГУ.— Есть такой факт в моей биографии. Я пообещал родителям закончить университет, в котором проучился год, до поступления в театральный институт. У меня есть диплом психолога, но я себя психологом не считаю, потому что кое-как посещал занятия и не обладаю теми знаниями по психологии, какие есть у моих соучеников тех лет.— И все-таки знания, полученные на психфаке, помогают вам в актерской профессии?— Относительно, как некий жизненный опыт, как интересная прочитанная книга, встреча с интересным человеком. Это меня обогащает как личность. А актер чем делится со зрителем? Своим опытом. Каким-то образом это меня, конечно же, сформировало. Но ни к каким психологическим книгам, методикам в актерской профессии я не обращаюсь.— Кто-то из актеров говорит, что был бы сумасшедшим, если бы вживался в каждую роль, а некоторые — что входят в образ до такой степени, что и вне съемочной площадки продолжают себя вести, как персонаж из фильма. У вас как это происходит?— Я играл людей психически неуравновешенных, с психиатрическим диагнозом, отъявленных преступников, маньяков, убийц. Это помимо замечательных семьянинов, комедий, мелодрам. Я считаю, что, как актер входит в роль, он должен точно так же уметь из нее выходить. Это тоже определенный профессиональный навык. Если роль управляет артистом, то нужно вызывать 03, понимаете. Да, есть усталость, переживания, как от любого вида деятельности. Ну представьте себе, если хирург, который делает сложнейшие операции, будет весь этот шлейф приносить к себе домой. Или следователь по особо важным делам, который раскрывает самые негодные, бесчеловечные преступления, и это будет влиять на его психику — как тогда жить?— Вы счастливый папа четверых детей. А что скажете по поводу чайлдфри?— Я думаю, что это все какая-то фигня. Всегда люди рожали детей, и будут рожать, и будут любить, и жениться. Да, бывают периоды, когда падает рождаемость, но в целом все будет хорошо с этим. В моем окружении очень много многодетных семей, среди актрис, актеров. Уж двое детей, как правило, точно у большинства из них есть. Так что никакого чайлдфри нет, есть картошка фри.— А вам лично почему хотелось много детей?— Дети рождаются, когда в семье есть гармония, когда мужчина живет с женщиной, которую любит. Вот и все. Это не связано ни с какими мечтами, планами, идеями, вложениями.— Расскажите про ваши чтецкие проекты. Вы сейчас над ними работаете?— Чтецкие программы я делаю уже более десяти лет. В Московском Доме музыки есть абонемент "Классика с Даниилом Спиваковским". Я прочитал разные произведения русской, прежде всего, литературы и мировой. Работаю с разными филармониями нашей страны, с дирижерами симфонических оркестров, народных и просто коллективов, ансамблей и с отдельными, солирующими музыкантами, с джазовыми исполнителями. Все инсценировки пишу сам, никому не доверяю. Это довольно сложное дело, потому что мы работаем по-партнерски — я и музыканты. Откуда берется музыка, почему именно на этих словах, где-то она является лейтмотивом, где-то контрапунктом и так далее. Я, знаете, как под микроскопом, говоря языком биолога, препарирую литературный материал и музыку подбираю. Есть хитовые программы, которые повторяются по несколько раз в год, некоторые проходят единожды.— Музыкальное образование у вас тоже есть?— Вот нет. Кстати, есть две такие мои печали — у меня нет музыкального образования и я не знаю ни одного иностранного языка так, чтобы поддержать беседу. Но я уже нормально состоялся и без этого.— Даниил, вы как-то сказали, что звездная болезнь не обходит, наверное, ни одного актера, и вы тоже в какой-то мере ей подвержены. Как она у вас проявляется?— Звездная болезнь должна быть у каждого человека любой профессии. Но она не должна инфицировать окружающих. Ты должен понимать — то, что ты делаешь, это классно, ты неповторим. А другой человек это делает не лучше, не хуже, но по-другому. Это в определенной степени дает тебе силы, уверенность, радость творчества и понимание того, что ты, действительно, что-то, да можешь.— А вы фильмы со своим участием пересматриваете?— Редко. Есть даже те, которые я не видел ни разу, хотя они довольно популярные. А некоторые картины удавалось даже два-три раза посмотреть. Это бывает совершенно случайно. Например, на борту самолета во время долгого перелета. А что делать-то на высоте десять тысяч километров, как не посмотреть кино с собой.— И вам все нравится, вы себя никогда не критикуете?— Да нет, конечно! Я жуткий самоед, очень требовательный, к себе в первую очередь. Конечно, критикую и хочу переделать что-то. И ночами не сплю — прокручиваю дубль какой-то после съемочного дня или сцену из спектакля, где было что-то не так.— У вас имидж интеллигентного артиста, про вас так все говорят. А что для вас это понятие значит?— Ну кто знает меня поближе, поднимут бровь при такой фразе. Нет, я конечно, человек интеллигентный, но могу быть и не таким — в плане каких-то выражений, сарказма. После двухлетней службы в рядах Советской армии мне не чужды крепкие, нецензурные выражения и даже брань. Грешен, признаюсь. Но все-таки я воспитан своей мамой Аллой Семеновной Спиваковской, профессором МГУ, доктором наук. В нашем доме с моего детства были люди университетского образования. И дедушка мой был военным летчиком. Он как раз знал два языка, был жадным до информации. Они с бабушкой собрали прекрасную библиотеку в советские времена, когда по абонементам получали многотомники. Сейчас мои дети читают эти книги, и я тоже, конечно.— Был в вашей биографии момент, который, наверное, тоже закалил вас, как и служба в армии. Вы в 17 лет год проработали в психиатрической больнице санитаром.— Да, и, возможно, как раз этот опыт мне иногда в профессии пригождается — когда мне достаются роли людей с не совсем спокойной психической организацией. Но все равно это собирательные образы, у них нет конкретного прототипа. В клинике я насмотрелся всякого, и, наверное, какие-то проявления этих несчастных, нездоровых людей я в своей профессии использую. Как и службу в армии — умею ходить строевым шагом, носить форму, стреляю из разного вида оружия. Я снимался в большом количестве фильмов о Великой Отечественной войне, и мне эти навыки очень пригодились.

https://ria.ru/20250603/ekaterinaklimova-2020431423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, кино, знаменитости, культура-важное, интервью - культура, даниил спиваковский, актеры, звезды, семья, дети, анна михалкова, александр яценко, гитис