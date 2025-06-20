Ленинградская область вошла в ТОП-10 ЭКГ-рейтинга России
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинСимволика ПМЭФ-2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
Символика ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Агентство RAEX на Петербургском международном экономическом форуме представило рейтинг "Экология. Кадры. Государство" (ЭКГ- рейтинг), оценивающий достижение субъектами РФ национальных целей устойчивого развития, по результатам которого Ленобласть заняла 6 место, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область заняла шестое место в России и первое – на Северо-Западе. Мы в лидерах всероссийского ЭКГ-рейтинга. Он оценивает соответствие регионов целям устойчивого развития по ключевым направлениям: "Экология", "Кадры", "Государство", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В основу оценки рейтинга легли 17 объективных показателей, объединённых в три блока: "Экология" (20 % веса), "Кадры" (40 %) и "Государство" (40 %).
Как отметил глава региона, речь в рейтинге шла об эффективности в охране окружающей среды, росте качества жизни и доходов населения, госуправления, бюджетной эффективности и инвестклимату. "Каждый критерий для оценки подобран агентством RAEX с учетом национальных целей развития страны, установленных президентом России на перспективу до 2036 года. Итоги рейтинга подтверждают — работа команды 47 о повышению качества жизни дает реальные результаты", - прокомментировал Дрозденко.