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Ленинградская область вошла в ТОП-10 ЭКГ-рейтинга России - РИА Новости, 20.06.2025
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Ленинградская область
 
23:09 20.06.2025
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Ленинградская область вошла в ТОП-10 ЭКГ-рейтинга России
Ленинградская область вошла в ТОП-10 ЭКГ-рейтинга России - РИА Новости, 20.06.2025
Ленинградская область вошла в ТОП-10 ЭКГ-рейтинга России
Агентство RAEX на Петербургском международном экономическом форуме представило рейтинг "Экология. Кадры. Государство" (ЭКГ- рейтинг), оценивающий достижение... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:09:00+03:00
2025-06-20T23:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Агентство RAEX на Петербургском международном экономическом форуме представило рейтинг "Экология. Кадры. Государство" (ЭКГ- рейтинг), оценивающий достижение субъектами РФ национальных целей устойчивого развития, по результатам которого Ленобласть заняла 6 место, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ленинградская область заняла шестое место в России и первое – на Северо-Западе. Мы в лидерах всероссийского ЭКГ-рейтинга. Он оценивает соответствие регионов целям устойчивого развития по ключевым направлениям: "Экология", "Кадры", "Государство", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В основу оценки рейтинга легли 17 объективных показателей, объединённых в три блока: "Экология" (20 % веса), "Кадры" (40 %) и "Государство" (40 %). Как отметил глава региона, речь в рейтинге шла об эффективности в охране окружающей среды, росте качества жизни и доходов населения, госуправления, бюджетной эффективности и инвестклимату. "Каждый критерий для оценки подобран агентством RAEX с учетом национальных целей развития страны, установленных президентом России на перспективу до 2036 года. Итоги рейтинга подтверждают — работа команды 47 о повышению качества жизни дает реальные результаты", - прокомментировал Дрозденко.
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россия, ленинградская область
Ленинградская область , Россия, Ленинградская область

Ленинградская область вошла в ТОП-10 ЭКГ-рейтинга России

© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинСимволика ПМЭФ-2025
Символика ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
Символика ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Агентство RAEX на Петербургском международном экономическом форуме представило рейтинг "Экология. Кадры. Государство" (ЭКГ- рейтинг), оценивающий достижение субъектами РФ национальных целей устойчивого развития, по результатам которого Ленобласть заняла 6 место, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область заняла шестое место в России и первое – на Северо-Западе. Мы в лидерах всероссийского ЭКГ-рейтинга. Он оценивает соответствие регионов целям устойчивого развития по ключевым направлениям: "Экология", "Кадры", "Государство", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В основу оценки рейтинга легли 17 объективных показателей, объединённых в три блока: "Экология" (20 % веса), "Кадры" (40 %) и "Государство" (40 %).
Как отметил глава региона, речь в рейтинге шла об эффективности в охране окружающей среды, росте качества жизни и доходов населения, госуправления, бюджетной эффективности и инвестклимату. "Каждый критерий для оценки подобран агентством RAEX с учетом национальных целей развития страны, установленных президентом России на перспективу до 2036 года. Итоги рейтинга подтверждают — работа команды 47 о повышению качества жизни дает реальные результаты", - прокомментировал Дрозденко.
 
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