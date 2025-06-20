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Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
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https://ria.ru/20250620/putin-2024067979.html
Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где даст оценку текущей ситуации в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:09:00+03:00
2025-06-20T00:09:00+03:00
пмэф-2025
россия
китай
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владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Также глава государства охарактеризует состояние отношений России с рядом важнейших зарубежных партнёров, анонсировали в Кремле. Вместе с Путиным в пленарной сессии форума примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Масштабное выступление Речь президента Путина на пленарной сессии Петербургского экономического форума вызывает широкий интерес бизнесменов и политиков не только в России, но и далеко за рубежом. В этом году, как анонсировали в Кремле, выступление российского лидера традиционно будет объемным и содержательным. В нем, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства даст оценку нынешнему этапу развития экономики России, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым экономика РФ должна развиваться. Также Песков допустил, что на пленарной сессии может быть затронута тема ключевой ставки Центробанка. Однако пресс-секретарь выразил сомнение в том, что на заседании глава государства поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и ЦБ о путях развития экономики. Еще одной важной частью выступлений Путина на пленарной сессии ПМЭФ обычно становятся заявления по международной тематике. По словам Пескова, в этом году президент даст оценку международной обстановки, влияющей на экономику России. Отдельное место займут вопросы международной палитры, в которой развивается экономика России. Международная палитра Вопросы, касающиеся событий в мире, уже были в повестке программы президента на полях ПМЭФ в этом году. Так, глава государства в ночь на четверг встретился с главами международных информагентств, где, отвечая на вопросы, сделал ряд заявлений, касающихся ситуации на Ближнем Востоке, перевооружения НАТО, урегулирования конфликта на Украине, об отношениях с США и рядом других стран-партнеров. Путин вновь подчеркнул, что Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, и лучше - мирным путем. Также президент выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". Однако российский лидер подчеркнул что на финальном документе должны быть подписи легитимных властей. Москва не допустит того, чтобы на территории Украины были вооруженные силы, которые в перспективе будут угрожать России и ее народу, добавил Путин. По его словам, если по украинскому вопросу не удастся договориться мирным путем, то Россия будем добиваться поставленных целей военным. Также российский лидер впервые прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, отметив, что в ситуации на Ближнем Востоке правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий, найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Президент подчеркнул, что соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность. Участники встречи затронули также вопрос о перевооружении НАТО. Комментируя этот вопрос, Путин назвал бредом и ложью заявления западных политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на страны альянса. Глава государства напомнил, что страны НАТО тратят на вооружение больше, чем все страны мира вместе взятые, включая и Россию, и КНР. "И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред?" - сказал президент. Путин подчеркнул, что Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя, поскольку она самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности. Кроме этого, Путин прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о начале конфликта на Украине. Российский лидер оценил шаги президента США в отношении России, указав на то, что Трамп - бизнесмен, который "все считает", и в этом большой плюс. Также Путин назвал полезной возможную встречу с Трампом, при этом подчеркнул, что она должна быть подготовленной. Важнейшие партнеры Также на встрече с главами международных агентств были отмечены отношения России со странами-партнерами. Среди таких государств особое место занимает Китай. Отвечая на вопросы участников встречи, Путин отметил, что Россия становится очень заметным партнёром для КНР в области экономики. "У нас одних только проектов и инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов, и они все реалистичны, они все будут реализованы", - сказал российский президент. Кроме того, он отметил на важность сотрудничества стран в высокотехнологичных сферах, в области искусственного интеллекта и военно-технической сфере. Особые отношения связывают Россию и с Казахстаном. Президент Путин подчеркнул, что сотрудничество РФ и Казахстана в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, ШОС, имеет очень большое значение. Также сейчас РФ и Казахстан обсуждают возможность расширения сотрудничества в области энергетики и о том, как как вместе выходить на рынки третьих стран. "Мы думаем о том, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти", - добавил Путин. Кроме того, Россия активно развивает отношения со странами с Юго-Восточной Азии. Объёмы товарооборота растут и это касается всех стран региона, отметил Путин.
https://ria.ru/20250618/putin-2023443316.html
https://ria.ru/20250617/forum-2023375836.html
https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html
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россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), экономика, пмэф
ПМЭФ-2025, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, ПМЭФ
Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Путин даст оценку состоянию экономики во время выступления на ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике.
Также глава государства охарактеризует состояние отношений России с рядом важнейших зарубежных партнёров, анонсировали в Кремле.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы мировых информагентств
18 июня, 00:20
Вместе с Путиным в пленарной сессии форума примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ушаков рассказал об участниках пленарного заседания ПМЭФ
17 июня, 17:16

Масштабное выступление

Речь президента Путина на пленарной сессии Петербургского экономического форума вызывает широкий интерес бизнесменов и политиков не только в России, но и далеко за рубежом.
В этом году, как анонсировали в Кремле, выступление российского лидера традиционно будет объемным и содержательным. В нем, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства даст оценку нынешнему этапу развития экономики России, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым экономика РФ должна развиваться.
Также Песков допустил, что на пленарной сессии может быть затронута тема ключевой ставки Центробанка. Однако пресс-секретарь выразил сомнение в том, что на заседании глава государства поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и ЦБ о путях развития экономики.
Еще одной важной частью выступлений Путина на пленарной сессии ПМЭФ обычно становятся заявления по международной тематике. По словам Пескова, в этом году президент даст оценку международной обстановки, влияющей на экономику России. Отдельное место займут вопросы международной палитры, в которой развивается экономика России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание
18 июня, 15:44

Международная палитра

Вопросы, касающиеся событий в мире, уже были в повестке программы президента на полях ПМЭФ в этом году. Так, глава государства в ночь на четверг встретился с главами международных информагентств, где, отвечая на вопросы, сделал ряд заявлений, касающихся ситуации на Ближнем Востоке, перевооружения НАТО, урегулирования конфликта на Украине, об отношениях с США и рядом других стран-партнеров.
Путин вновь подчеркнул, что Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, и лучше - мирным путем. Также президент выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". Однако российский лидер подчеркнул что на финальном документе должны быть подписи легитимных властей. Москва не допустит того, чтобы на территории Украины были вооруженные силы, которые в перспективе будут угрожать России и ее народу, добавил Путин. По его словам, если по украинскому вопросу не удастся договориться мирным путем, то Россия будем добиваться поставленных целей военным.
Также российский лидер впервые прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, отметив, что в ситуации на Ближнем Востоке правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий, найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Президент подчеркнул, что соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.
Участники встречи затронули также вопрос о перевооружении НАТО. Комментируя этот вопрос, Путин назвал бредом и ложью заявления западных политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на страны альянса.
Глава государства напомнил, что страны НАТО тратят на вооружение больше, чем все страны мира вместе взятые, включая и Россию, и КНР. "И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред?" - сказал президент. Путин подчеркнул, что Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя, поскольку она самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности.
Кроме этого, Путин прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о начале конфликта на Украине. Российский лидер оценил шаги президента США в отношении России, указав на то, что Трамп - бизнесмен, который "все считает", и в этом большой плюс. Также Путин назвал полезной возможную встречу с Трампом, при этом подчеркнул, что она должна быть подготовленной.
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе
Вчера, 15:51

Важнейшие партнеры

Также на встрече с главами международных агентств были отмечены отношения России со странами-партнерами.
Среди таких государств особое место занимает Китай. Отвечая на вопросы участников встречи, Путин отметил, что Россия становится очень заметным партнёром для КНР в области экономики. "У нас одних только проектов и инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов, и они все реалистичны, они все будут реализованы", - сказал российский президент.
Кроме того, он отметил на важность сотрудничества стран в высокотехнологичных сферах, в области искусственного интеллекта и военно-технической сфере.
Особые отношения связывают Россию и с Казахстаном. Президент Путин подчеркнул, что сотрудничество РФ и Казахстана в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, ШОС, имеет очень большое значение. Также сейчас РФ и Казахстан обсуждают возможность расширения сотрудничества в области энергетики и о том, как как вместе выходить на рынки третьих стран. "Мы думаем о том, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти", - добавил Путин.
Кроме того, Россия активно развивает отношения со странами с Юго-Восточной Азии.
Объёмы товарооборота растут и это касается всех стран региона, отметил Путин.
ПМЭФ-2025: день второй
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

Работа форума ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
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2 из 23
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

Президент России Владимир Путин осматривает зал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Работа форума ПМЭФ-2025

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 23
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

Работа форума ПМЭФ-2025

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

ПМЭФ-2025. Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях, ПМЭФ-2025

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

Работа форума ПМЭФ-2025

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

Стенд правительства Москвы на ПМЭФ-2025

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

Работа форума ПМЭФ-2025

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
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12 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

Стенд компании Positive Technologies на ПМЭФ-2025

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

Работа форума ПМЭФ-2025

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
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14 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

Работа форума ПМЭФ-2025

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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15 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

Работа форума ПМЭФ-2025

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Работа форума ПМЭФ-2025

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Наградной лист и награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
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18 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

Работа форума ПМЭФ-2025

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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20 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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21 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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22 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

Работа форума ПМЭФ-2025

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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23 из 23

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
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2 из 23

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 23

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
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"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 23

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 23

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 23

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
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18 из 23

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 23

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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