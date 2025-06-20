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Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где даст оценку текущей ситуации в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:09:00+03:00

2025-06-20T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. Также глава государства охарактеризует состояние отношений России с рядом важнейших зарубежных партнёров, анонсировали в Кремле. Вместе с Путиным в пленарной сессии форума примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Масштабное выступление Речь президента Путина на пленарной сессии Петербургского экономического форума вызывает широкий интерес бизнесменов и политиков не только в России, но и далеко за рубежом. В этом году, как анонсировали в Кремле, выступление российского лидера традиционно будет объемным и содержательным. В нем, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства даст оценку нынешнему этапу развития экономики России, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым экономика РФ должна развиваться. Также Песков допустил, что на пленарной сессии может быть затронута тема ключевой ставки Центробанка. Однако пресс-секретарь выразил сомнение в том, что на заседании глава государства поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и ЦБ о путях развития экономики. Еще одной важной частью выступлений Путина на пленарной сессии ПМЭФ обычно становятся заявления по международной тематике. По словам Пескова, в этом году президент даст оценку международной обстановки, влияющей на экономику России. Отдельное место займут вопросы международной палитры, в которой развивается экономика России. Международная палитра Вопросы, касающиеся событий в мире, уже были в повестке программы президента на полях ПМЭФ в этом году. Так, глава государства в ночь на четверг встретился с главами международных информагентств, где, отвечая на вопросы, сделал ряд заявлений, касающихся ситуации на Ближнем Востоке, перевооружения НАТО, урегулирования конфликта на Украине, об отношениях с США и рядом других стран-партнеров. Путин вновь подчеркнул, что Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, и лучше - мирным путем. Также президент выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". Однако российский лидер подчеркнул что на финальном документе должны быть подписи легитимных властей. Москва не допустит того, чтобы на территории Украины были вооруженные силы, которые в перспективе будут угрожать России и ее народу, добавил Путин. По его словам, если по украинскому вопросу не удастся договориться мирным путем, то Россия будем добиваться поставленных целей военным. Также российский лидер впервые прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, отметив, что в ситуации на Ближнем Востоке правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий, найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Президент подчеркнул, что соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность. Участники встречи затронули также вопрос о перевооружении НАТО. Комментируя этот вопрос, Путин назвал бредом и ложью заявления западных политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на страны альянса. Глава государства напомнил, что страны НАТО тратят на вооружение больше, чем все страны мира вместе взятые, включая и Россию, и КНР. "И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред?" - сказал президент. Путин подчеркнул, что Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя, поскольку она самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности. Кроме этого, Путин прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о начале конфликта на Украине. Российский лидер оценил шаги президента США в отношении России, указав на то, что Трамп - бизнесмен, который "все считает", и в этом большой плюс. Также Путин назвал полезной возможную встречу с Трампом, при этом подчеркнул, что она должна быть подготовленной. Важнейшие партнеры Также на встрече с главами международных агентств были отмечены отношения России со странами-партнерами. Среди таких государств особое место занимает Китай. Отвечая на вопросы участников встречи, Путин отметил, что Россия становится очень заметным партнёром для КНР в области экономики. "У нас одних только проектов и инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов, и они все реалистичны, они все будут реализованы", - сказал российский президент. Кроме того, он отметил на важность сотрудничества стран в высокотехнологичных сферах, в области искусственного интеллекта и военно-технической сфере. Особые отношения связывают Россию и с Казахстаном. Президент Путин подчеркнул, что сотрудничество РФ и Казахстана в рамках таких международных организаций, как ОДКБ, ШОС, имеет очень большое значение. Также сейчас РФ и Казахстан обсуждают возможность расширения сотрудничества в области энергетики и о том, как как вместе выходить на рынки третьих стран. "Мы думаем о том, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти", - добавил Путин. Кроме того, Россия активно развивает отношения со странами с Юго-Восточной Азии. Объёмы товарооборота растут и это касается всех стран региона, отметил Путин.

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https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html

https://ria.ru/20250619/bouz-2023946688.html

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Дарья Буймова

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