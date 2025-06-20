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Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро - РИА Новости, 20.06.2025
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05:31 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/netanjahu-2024083847.html
Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро
Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро - РИА Новости, 20.06.2025
Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:31:00+03:00
2025-06-20T05:31:00+03:00
в мире
иран
израиль
венесуэла
николас мадуро
биньямин нетаньяху
владимир путин
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий", - заявил Мадуро в эфире государственного телеканала VTV. По словам президента Венесуэлы, Израиль под предлогом борьбы с иранской ядерной программой пытается оправдать свои агрессивные действия, включая угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Мадуро отметил, что подобные заявления главы израильского правительства неприемлемы и несут угрозу миру во всём мире. "Мы призываем мировых лидеров - президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, наследного принца Саудовской Аравии, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, всех королей, президентов, премьер-министров Ближнего Востока, Западной и Восточной Азии и ООН - остановить безумие Нетаньяху и не допустить ядерной катастрофы, которая станет трагедией для человечества", - добавил Мадуро. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250620/maduro-2024083338.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
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в мире, иран, израиль, венесуэла, николас мадуро, биньямин нетаньяху, владимир путин, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Венесуэла, Николас Мадуро, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро

Мадуро: премьер Израиля страдает делирием Гитлера и хочет изменить мир

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий", - заявил Мадуро в эфире государственного телеканала VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мадуро потребовал от ООН разоружения Израиля
05:25
По словам президента Венесуэлы, Израиль под предлогом борьбы с иранской ядерной программой пытается оправдать свои агрессивные действия, включая угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Мадуро отметил, что подобные заявления главы израильского правительства неприемлемы и несут угрозу миру во всём мире.
"Мы призываем мировых лидеров - президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, наследного принца Саудовской Аравии, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, всех королей, президентов, премьер-министров Ближнего Востока, Западной и Восточной Азии и ООН - остановить безумие Нетаньяху и не допустить ядерной катастрофы, которая станет трагедией для человечества", - добавил Мадуро.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
16 июня, 17:19
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИранИзраильВенесуэлаНиколас МадуроБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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