https://ria.ru/20250620/netanjahu-2024083847.html

Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро

Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро - РИА Новости, 20.06.2025

Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:31:00+03:00

2025-06-20T05:31:00+03:00

2025-06-20T05:31:00+03:00

в мире

иран

израиль

венесуэла

николас мадуро

биньямин нетаньяху

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg

МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий", - заявил Мадуро в эфире государственного телеканала VTV. По словам президента Венесуэлы, Израиль под предлогом борьбы с иранской ядерной программой пытается оправдать свои агрессивные действия, включая угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Мадуро отметил, что подобные заявления главы израильского правительства неприемлемы и несут угрозу миру во всём мире. "Мы призываем мировых лидеров - президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, наследного принца Саудовской Аравии, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, всех королей, президентов, премьер-министров Ближнего Востока, Западной и Восточной Азии и ООН - остановить безумие Нетаньяху и не допустить ядерной катастрофы, которая станет трагедией для человечества", - добавил Мадуро. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/maduro-2024083338.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

иран

израиль

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, венесуэла, николас мадуро, биньямин нетаньяху, владимир путин, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте