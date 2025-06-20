https://ria.ru/20250620/kitay-2024407612.html

Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай

Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай - РИА Новости, 20.06.2025

Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением лидера КНР Си Цзиньпина и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением лидера КНР Си Цзиньпина и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях ПМЭФ."Я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя КНР и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Германией и Японией, поучаствую и в саммите ШОС", - сказал Путин.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.Си Цзиньпин 9 мая посетил торжественный парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html

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