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Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:51 20.06.2025 (обновлено: 21:01 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kitay-2024407612.html
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением лидера КНР Си Цзиньпина и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:51:00+03:00
2025-06-20T21:01:00+03:00
пмэф-2025
китай
в мире
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владимир путин
си цзиньпин
россия
юрий ушаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением лидера КНР Си Цзиньпина и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях ПМЭФ."Я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя КНР и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Германией и Японией, поучаствую и в саммите ШОС", - сказал Путин.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.Си Цзиньпин 9 мая посетил торжественный парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html
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китай, в мире, япония, владимир путин, си цзиньпин, россия, юрий ушаков, шос
ПМЭФ-2025, Китай, В мире, Япония, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Юрий Ушаков, ШОС
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай

Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением приехать в Китай

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением лидера КНР Си Цзиньпина и приедет в Китай для участия в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.
Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях ПМЭФ.
Мы его только оформляем – Путин о новом миропорядке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия и Китай не формируют, а оформляют миропорядок, заявил Путин
Вчера, 18:13
"Я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя КНР и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Германией и Японией, поучаствую и в саммите ШОС", - сказал Путин.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин 9 мая посетил торжественный парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Китай приветствует восстановление контактов между Россией и США
Вчера, 18:07
 
ПМЭФ-2025КитайВ миреЯпонияВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияЮрий УшаковШОС
 
 
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