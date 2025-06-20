https://ria.ru/20250620/izrail-2024411740.html

Из Израиля эвакуировали семьи россиян с тремя онкобольными детьми

Из Израиля эвакуировали семьи россиян с тремя онкобольными детьми - РИА Новости, 20.06.2025

Из Израиля эвакуировали семьи россиян с тремя онкобольными детьми

Семьи граждан России с тремя онкобольными детьми были эвакуированы в пятницу из Израиля в Иорданию, сообщили российские посольства в соответствующих странах. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:15:00+03:00

2025-06-20T21:15:00+03:00

2025-06-20T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Семьи граждан России с тремя онкобольными детьми были эвакуированы в пятницу из Израиля в Иорданию, сообщили российские посольства в соответствующих странах. В посольстве РФ в Израиле отметили, что санитарная эвакуация была организована при координации и поддержке Российского Красного Креста. В дипмиссии рассказали, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке застала их врасплох и потребовала принятия решения о выезде из страны. По медицинским показаниям наземная транспортировка оказалась невозможной без сопровождения медперсонала и использования спецтранспорта. Вывоз больных был осуществлён Национальной службой неотложной медицинской помощи Израиля (МАДА), говорится в сообщении посольства РФ в Израиле в Telegram-канале. "Сотрудники посольства РФ в Израиле провели эвакуацию семерых граждан Российской Федерации с онкобольными детьми", - говорится в сообщении посольства РФ в Израиле в Telegram-канале. Со своей стороны в сообщении посольства РФ в Иордании уточняется, что речь идет о троих несовершеннолетних. "Одна из семей в ближайшее время вылетит в Россию, две другие – в Турцию, где продолжат лечение", - заявили в посольстве. Российские дипломаты также выразили признательность иорданскому отделению Красного полумесяца и руководству и сотрудникам КПП "Мост Алленби/Мост Короля Хусейна" на границе Израиля и Иордании. После пересечения границы эвакуируемых встретили сотрудники посольства РФ в Аммане. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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в мире, израиль, иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте