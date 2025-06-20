Власти Хайфы заявили о повреждении зданий у главного порта при атаке Ирана
NYT: здания у главного порта Хайфы повредило из-за ракетной атаки Ирана
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильская система ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильская система ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Здания у главного порта Хайфы получили повреждения в результате ракетной атаки Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на заммэра города Сарит Голан-Штейнберг, у которой издание взяло интервью.
В пятницу днем официальный представитель операции "Правдивое обещание 3", осуществляемой Тегераном в ответ на удары Израиля, Иман Таджик заявил, что Иран провел ракетную атаку на Израиль. Пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана достигло 17 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
"Заместитель мэра Хайфы заявила, что здания возле главного порта города были повреждены после того, как неподалеку упала иранская ракета"", - говорится в материале издания.
Она добавила, что ведется оценка ущерба.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.