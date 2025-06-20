Рейтинг@Mail.ru
Власти Хайфы заявили о повреждении зданий у главного порта при атаке Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/izrail-2024327966.html
Власти Хайфы заявили о повреждении зданий у главного порта при атаке Ирана
Власти Хайфы заявили о повреждении зданий у главного порта при атаке Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Власти Хайфы заявили о повреждении зданий у главного порта при атаке Ирана
Здания у главного порта Хайфы получили повреждения в результате ракетной атаки Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на заммэра города Сарит... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:36:00+03:00
2025-06-20T17:36:00+03:00
в мире
иран
израиль
хайфа
рафаэль гросси
дональд трамп
крейг мюррей
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022610731_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_626b0704d7e1e59057f6c640d518baf1.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Здания у главного порта Хайфы получили повреждения в результате ракетной атаки Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на заммэра города Сарит Голан-Штейнберг, у которой издание взяло интервью. В пятницу днем официальный представитель операции "Правдивое обещание 3", осуществляемой Тегераном в ответ на удары Израиля, Иман Таджик заявил, что Иран провел ракетную атаку на Израиль. Пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана достигло 17 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. "Заместитель мэра Хайфы заявила, что здания возле главного порта города были повреждены после того, как неподалеку упала иранская ракета"", - говорится в материале издания. Она добавила, что ведется оценка ущерба. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
иран
израиль
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022610731_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_92af7718751e3f9105de8f07b7ffbc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, хайфа, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Хайфа, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Власти Хайфы заявили о повреждении зданий у главного порта при атаке Ирана

NYT: здания у главного порта Хайфы повредило из-за ракетной атаки Ирана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильская система ПРО "Железный купол"
Израильская система ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильская система ПРО "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Здания у главного порта Хайфы получили повреждения в результате ракетной атаки Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на заммэра города Сарит Голан-Штейнберг, у которой издание взяло интервью.
В пятницу днем официальный представитель операции "Правдивое обещание 3", осуществляемой Тегераном в ответ на удары Израиля, Иман Таджик заявил, что Иран провел ракетную атаку на Израиль. Пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана достигло 17 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
"Заместитель мэра Хайфы заявила, что здания возле главного порта города были повреждены после того, как неподалеку упала иранская ракета"", - говорится в материале издания.
Она добавила, что ведется оценка ущерба.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильХайфаРафаэль ГроссиДональд ТрампКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала