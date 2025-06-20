https://ria.ru/20250620/iran-2024252795.html

Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле

Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле - РИА Новости, 20.06.2025

Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле

Иран подтвердил удар по офису компании Microsoft, объяснив его сотрудничеством компании с израильской стороной, заявил официальный представитель операции... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:25:00+03:00

2025-06-20T15:25:00+03:00

2025-06-20T15:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Иран подтвердил удар по офису компании Microsoft, объяснив его сотрудничеством компании с израильской стороной, заявил официальный представитель операции "Правдивое обещание 3", проводимой Тегераном против Израиля, Иман Таджик."Microsoft был уничтожен лишь одной ракетой по Беэр-Шеве. За любое пособничество предусмотрено наказание", - цитирует агентство IRNA слова представителя.Ранее газета Times of Israel сообщила, что в городе Беэр-Шева на юге Израиля упала иранская ракета. Она упала рядом с офисом корпорации Microsoft и жилыми многоэтажками, в результате ее падения загорелось несколько автомобилей.Представитель скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" Шафир Ботнер сообщил, что по меньшей мере шесть человек пострадали в Израиле в результате ракетного удара Ирана по Беэр-Шеве в пятницу утром.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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Последствия удара иранской ракеты рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева Иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля, пишет Times of Israel. В соцсетях публикуют кадры, предположительно, с места прилета. 2025-06-20T15:25 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, microsoft corporation, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал)