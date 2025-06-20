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КСИР заявил о нанесении ударов по израильской авиабазе "Неватим"

КСИР заявил о нанесении ударов по израильской авиабазе "Неватим" - РИА Новости, 20.06.2025

КСИР заявил о нанесении ударов по израильской авиабазе "Неватим"

Иран нанес удары по авиабазам "Неватим" и "Хацерим" возле города Беэр-Шева в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:50:00+03:00

2025-06-20T17:50:00+03:00

2025-06-20T17:52:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Иран нанес удары по авиабазам "Неватим" и "Хацерим" возле города Беэр-Шева в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны)."Была проведена семнадцатая волна операции "Правдивое обещание 3" на всех оккупированных территориях по ряду целей, которые включают военные центры, объекты оборонной промышленности, командные центры, компании, поддерживающие военные операции режима, а также авиабазы "Неватим" и "Хацерим", - приводит телеканал IRIB заявление КСИР.Иранские военные заявили, что эти центры были задействованы Израилем для военных действий против Ирана, а также сектора Газа, Ливана и Йемена. КСИР добавил, что попадания были зафиксированы в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, израиль, ливан