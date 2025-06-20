https://ria.ru/20250620/ataka-2024256805.html

Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars

Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars - РИА Новости, 20.06.2025

Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило в пятницу днем иранское агентство Fars. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:35:00+03:00

2025-06-20T15:35:00+03:00

2025-06-20T17:19:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

в мире

израиль

рафаэль гросси

дональд трамп

сша

крейг мюррей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024284469_0:474:1000:1037_1920x0_80_0_0_53e30366212295818bf69ca210f259dc.jpg

ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило в пятницу днем иранское агентство Fars."Иран начал ракетную атаку", — написало агентство.Обострение ирано-израильского конфликтаВ МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, сша, крейг мюррей, магатэ