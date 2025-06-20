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Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars - РИА Новости, 20.06.2025
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15:35 20.06.2025 (обновлено: 17:19 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ataka-2024256805.html
Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars
Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars - РИА Новости, 20.06.2025
Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars
Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило в пятницу днем иранское агентство Fars. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:35:00+03:00
2025-06-20T17:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило в пятницу днем иранское агентство Fars."Иран начал ракетную атаку", — написало агентство.Обострение ирано-израильского конфликтаВ МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, сша, крейг мюррей, магатэ
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Израиль, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, США, Крейг Мюррей, МАГАТЭ
Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars

Fars: Иран начал ракетную атаку на Израиль

© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Хайфе. 20 июня 2025
Дым на месте взрыва в Хайфе. 20 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте взрыва в Хайфе. 20 июня 2025
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ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило в пятницу днем иранское агентство Fars.
«
"Иран начал ракетную атаку", — написало агентство.
  • Исламская Республика выпустила около 20 ракет, передал портал Ynet.
  • В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, сообщили в ЦАХАЛ.
  • В небе над Тель-Авивом активно работает ПВО.
  • В Израиле зафиксировали четыре падения снарядов, два человека в Хайфе получили серьезные ранения, передает 12-й канал.
  • Израильские медики оказывают помощь 17 пострадавшим при ракетном обстреле со стороны Ирана
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трампа вынудили выбирать между военной катастрофой и закулисьем дипломатии
Вчера, 14:22
В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ.
  • В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреИзраильРафаэль ГроссиДональд ТрампСШАКрейг МюррейМАГАТЭ
 
 
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