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Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:24 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsm-2023861607.html
Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург
Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 19.06.2025
Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург позволит перевозить дополнительно 30 миллионов тонн грузов, сэкономить... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:24:00+03:00
2025-06-19T12:24:00+03:00
пмэф-2025
экономика
москва
санкт-петербург
свердловск
олег белозеров
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург позволит перевозить дополнительно 30 миллионов тонн грузов, сэкономить минимум 600 миллиардов рублей инвестиций и позитивно для грузотарифов, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что в настоящее время на указанном направлении по одним путям идет совмещенное грузовое и пассажирское движение. Кроме того, в 2009 году грузовое движение между Москвой и Санкт-Петербургом было отклонено на другие пути, и это увеличило километраж перевозки. "Еще одна проблема. Мы не можем на сегодняшний момент проехать из регионов, которые находятся за Москвой, это Свердловск, Пермь, огромное количество регионов, сюда, к нам, на Балтику, в регионы сюда, в Карелию, во Псков, Ленинградскую область. Почему? Все провозные способности исчерпаны. И нужно увеличивать пропускные способности для грузов", - сказал Белозеров, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего". Соответственно, резюмировал глава РЖД, необходимо было бы строить грузовую линию. "При строительстве ВСМ мы высвобождаем имеющуюся у нас инфраструктуру и можем запустить там дополнительные грузовые поезда. Что это такое? Это дополнительных 30 миллионов тонн. И на самом деле, это экономия минимум 600 миллиардов рублей инвестиций в дополнительную инфраструктуру", - отметил Белозеров. Он пояснил, что это означает и в части тарифной нагрузки. "Это означает, что самое главное для экономики, тарифная нагрузка не будет повышаться таким образом, каким она должна была бы быть повышена, если бы мы строили грузовые пути", - сказал глава РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва, санкт-петербург, свердловск, олег белозеров, ржд
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Свердловск, Олег Белозеров, РЖД
Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург

Белозеров: ВСМ между Москвой и Петербургом поможет сэкономить 600 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОлег Белозеров
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Олег Белозеров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург позволит перевозить дополнительно 30 миллионов тонн грузов, сэкономить минимум 600 миллиардов рублей инвестиций и позитивно для грузотарифов, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он отметил, что в настоящее время на указанном направлении по одним путям идет совмещенное грузовое и пассажирское движение. Кроме того, в 2009 году грузовое движение между Москвой и Санкт-Петербургом было отклонено на другие пути, и это увеличило километраж перевозки.
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"Еще одна проблема. Мы не можем на сегодняшний момент проехать из регионов, которые находятся за Москвой, это Свердловск, Пермь, огромное количество регионов, сюда, к нам, на Балтику, в регионы сюда, в Карелию, во Псков, Ленинградскую область. Почему? Все провозные способности исчерпаны. И нужно увеличивать пропускные способности для грузов", - сказал Белозеров, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего".
Соответственно, резюмировал глава РЖД, необходимо было бы строить грузовую линию.
"При строительстве ВСМ мы высвобождаем имеющуюся у нас инфраструктуру и можем запустить там дополнительные грузовые поезда. Что это такое? Это дополнительных 30 миллионов тонн. И на самом деле, это экономия минимум 600 миллиардов рублей инвестиций в дополнительную инфраструктуру", - отметил Белозеров.
Он пояснил, что это означает и в части тарифной нагрузки.
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"Это означает, что самое главное для экономики, тарифная нагрузка не будет повышаться таким образом, каким она должна была бы быть повышена, если бы мы строили грузовые пути", - сказал глава РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургСвердловскОлег БелозеровРЖД
 
 
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