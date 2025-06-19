https://ria.ru/20250619/vsm-2023861607.html

Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург

Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 19.06.2025

Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург позволит перевозить дополнительно 30 миллионов тонн грузов, сэкономить... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:24:00+03:00

2025-06-19T12:24:00+03:00

2025-06-19T12:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург позволит перевозить дополнительно 30 миллионов тонн грузов, сэкономить минимум 600 миллиардов рублей инвестиций и позитивно для грузотарифов, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что в настоящее время на указанном направлении по одним путям идет совмещенное грузовое и пассажирское движение. Кроме того, в 2009 году грузовое движение между Москвой и Санкт-Петербургом было отклонено на другие пути, и это увеличило километраж перевозки. "Еще одна проблема. Мы не можем на сегодняшний момент проехать из регионов, которые находятся за Москвой, это Свердловск, Пермь, огромное количество регионов, сюда, к нам, на Балтику, в регионы сюда, в Карелию, во Псков, Ленинградскую область. Почему? Все провозные способности исчерпаны. И нужно увеличивать пропускные способности для грузов", - сказал Белозеров, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего". Соответственно, резюмировал глава РЖД, необходимо было бы строить грузовую линию. "При строительстве ВСМ мы высвобождаем имеющуюся у нас инфраструктуру и можем запустить там дополнительные грузовые поезда. Что это такое? Это дополнительных 30 миллионов тонн. И на самом деле, это экономия минимум 600 миллиардов рублей инвестиций в дополнительную инфраструктуру", - отметил Белозеров. Он пояснил, что это означает и в части тарифной нагрузки. "Это означает, что самое главное для экономики, тарифная нагрузка не будет повышаться таким образом, каким она должна была бы быть повышена, если бы мы строили грузовые пути", - сказал глава РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, санкт-петербург, свердловск, олег белозеров, ржд