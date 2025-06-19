Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае
Демешин назвал Амурск и Хабаровск площадкой для строительства аффинажного завода
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке, желание строить производство есть у четырех инвесторов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Дмитрий Демешин.
В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, прошедшем в Хабаровске, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин, в свою очередь, сообщал, что полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал строительство аффинажного завода в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций на его возведение составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога.
"Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам, инвесторов много - четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное... Мы очень рассчитываем на то, что мы заберём в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота", - заявил Демешин.
По его словам, инвесторы сейчас находятся "на проектной стадии". Идёт подбор производственного оборудования. Изучается опыт как отечественных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Обязательно будет проведена экологическая экспертиза.
"Для нас, конечно, очень важно, чтобы, изучив опыт наших отечественных производств, в том числе охраны окружающей среды, мы делали самое экологически чистое производство. Над этим мы работаем. По подбору участка под завод перейдем по итогам финансово экономического обоснования проекта и бизнес-плана проекта. Решения приняты, а вот конкретный инвестор предоставит лучшие условия", - заключил глава региона.
Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Он обеспечит полный цикл производства и создаст кластер по добыче, переработке и аффинированию драгоценных металлов.
Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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