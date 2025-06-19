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Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:24 19.06.2025 (обновлено: 10:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/amursk-2023775764.html
Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае
Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае - РИА Новости, 19.06.2025
Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае
Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке, желание строить производство есть у... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:24:00+03:00
2025-06-19T10:49:00+03:00
пмэф-2025
экономика
хабаровский край
дальний восток
хабаровск
дмитрий демешин
алексей чекунков
юрий трутнев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке, желание строить производство есть у четырех инвесторов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Дмитрий Демешин. В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, прошедшем в Хабаровске, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин, в свою очередь, сообщал, что полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал строительство аффинажного завода в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций на его возведение составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога. "Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам, инвесторов много - четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное... Мы очень рассчитываем на то, что мы заберём в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота", - заявил Демешин. По его словам, инвесторы сейчас находятся "на проектной стадии". Идёт подбор производственного оборудования. Изучается опыт как отечественных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Обязательно будет проведена экологическая экспертиза. "Для нас, конечно, очень важно, чтобы, изучив опыт наших отечественных производств, в том числе охраны окружающей среды, мы делали самое экологически чистое производство. Над этим мы работаем. По подбору участка под завод перейдем по итогам финансово экономического обоснования проекта и бизнес-плана проекта. Решения приняты, а вот конкретный инвестор предоставит лучшие условия", - заключил глава региона. Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Он обеспечит полный цикл производства и создаст кластер по добыче, переработке и аффинированию драгоценных металлов. Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/muzey-2020590642.html
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хабаровский край
дальний восток
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экономика, хабаровский край, дальний восток, хабаровск, дмитрий демешин, алексей чекунков, юрий трутнев
ПМЭФ-2025, Экономика, Хабаровский край, Дальний Восток, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев
Демешин рассказал, где построят аффинажный завод в Хабаровском крае

Демешин назвал Амурск и Хабаровск площадкой для строительства аффинажного завода

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке, желание строить производство есть у четырех инвесторов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Дмитрий Демешин.
В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, прошедшем в Хабаровске, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин, в свою очередь, сообщал, что полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал строительство аффинажного завода в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций на его возведение составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога.
Губернатор Хабароского края Дмитрий Демешин и председатель наблюдательного совета АО Бамтоннельстрой-Мост Руслан Байсаров во время закладки памятной капсулы в честь начала строительства Дальневосточного художественного музея в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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"Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам, инвесторов много - четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное... Мы очень рассчитываем на то, что мы заберём в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота", - заявил Демешин.
По его словам, инвесторы сейчас находятся "на проектной стадии". Идёт подбор производственного оборудования. Изучается опыт как отечественных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Обязательно будет проведена экологическая экспертиза.
"Для нас, конечно, очень важно, чтобы, изучив опыт наших отечественных производств, в том числе охраны окружающей среды, мы делали самое экологически чистое производство. Над этим мы работаем. По подбору участка под завод перейдем по итогам финансово экономического обоснования проекта и бизнес-плана проекта. Решения приняты, а вот конкретный инвестор предоставит лучшие условия", - заключил глава региона.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Он обеспечит полный цикл производства и создаст кластер по добыче, переработке и аффинированию драгоценных металлов.
Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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ПМЭФ-2025ЭкономикаХабаровский крайДальний ВостокХабаровскДмитрий ДемешинАлексей ЧекунковЮрий Трутнев
 
 
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