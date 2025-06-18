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WP: Трамп не хочет ввязываться в войну с Ираном

WP: Трамп не хочет ввязываться в войну с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

WP: Трамп не хочет ввязываться в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения страны в военную операцию против Ирана, считает, что нужно "торговать, а не воевать", заявил колумнист РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:12:00+03:00

2025-06-18T18:12:00+03:00

2025-06-18T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения страны в военную операцию против Ирана, считает, что нужно "торговать, а не воевать", заявил колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников администрации Трампа. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. "По моим ощущениям, после разговоров на этой неделе с чиновниками администрации Трампа президент действительно не хочет ввязываться в военные действия, если он может этого избежать", - написал Игнатиус в материале издания. Он добавил, ссылаясь на источники, что основная философия Трампа относительно ирано-израильского и других конфликтов заключается в том, чтобы "торговать, а не воевать". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

https://ria.ru/20250617/axios-2023413603.html

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