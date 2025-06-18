Слова Гросси об Иране вряд ли повлияют на Трампа, считает эксперт
Кортунов: Трамп вряд ли будет ориентироваться на заявление Гросси об Иране
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет ориентироваться на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии у агентства доказательств причастности Ирана к разработке ядерного оружия, чтобы повлиять на позицию Израиля по этой теме, заявил в беседе с РИА новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член РСМД Андрей Кортунов.
"Если говорить об Израиле, то (премьер Биньямин) Нетаньяху фактически уже открытым текстом признал, что его целью является не только замедление атомных усилий Ирана, но фактически нанесение летального ущерба политическому руководству с перспективой того, что можно обозначить как смену режима… То есть, цели Израиля явно не ограничены. Я думаю, что заявление Гросси Израиль не остановит", - сказал эксперт.
"Можно предположить, что Трамп скорее будет ориентироваться на мнение Нетаньяху, хотя я допускаю, что позицию МАГАТЭ будут учитывать. Но поскольку Трамп всегда с подозрением относился к международным организациям, я не думаю, что это (Гросси – ред.) мнение будет решающим, тем более на данном этапе конфликта", - указал он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.