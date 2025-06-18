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Fars: Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Fars: Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль - РИА Новости, 18.06.2025

Fars: Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Иран мог использовать новое поколение ракет при атаке на Израиль в среду вечером, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:23:00+03:00

2025-06-18T20:23:00+03:00

2025-06-18T20:28:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран мог использовать новое поколение ракет при атаке на Израиль в среду вечером, передает иранское госагентство Fars.Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля."Судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, передаёт корреспондент РИА Новости 2025-06-18T20:23 true PT0M08S

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