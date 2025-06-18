https://ria.ru/20250618/putin-2023720280.html

Путин осмотрел обновленное здание Санкт-Петербургской консерватории

Путин осмотрел обновленное здание Санкт-Петербургской консерватории - РИА Новости, 18.06.2025

Путин осмотрел обновленное здание Санкт-Петербургской консерватории

Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел обновлённое здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:07:00+03:00

2025-06-18T23:07:00+03:00

2025-06-18T23:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел обновлённое здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Президента сопровождали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов. Экскурсию для главы государства провел ректор консерватории Алексей Васильев, который рассказал президенту о реконструкции и реставрации консерватории. Президенту показали внутренние дворовые пространства и свето-прозрачные купола; учебные классы, где появилась система изменяемой акустики, позволяющая смоделировать акустику любого помещения, чтобы студенты могли работать в любых акустических условиях. Кроме того, главе государства продемонстрировали Малый зал имени А.К. Глазунова, который сохранил историческую систему акустики. В зале также сохранены особые стулья, которые тоже поддерживают распространение звука. Пианист Илья Папоян исполнил Прелюдию соль минор No 5 Сергея Рахманинова, которая является одним из самых узнаваемых произведений композитора. Путину, в частности, показали Домовую церковь, которой возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева, а также Большой зал имени Рубинштейна, который оснащен технологиями переменной акустики, что позволяет исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения различных жанров. Осмотр Санкт-Петербургской государственной консерватории завершился концертом в сопровождении симфонического оркестра и хора под управлением Васильева. Он включил Полонез из оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин" (3-е действие); джазовую импровизацию на тему композиции В.П. Соловьева-Седого "Город над вольной Невой" в исполнении Бориса Нецветаева, Владимира Кудрявцева, Максима Коца; "Зачарованную даль" А. Пахмутова в исполнении Симеона Асеева; композицию "Славься" из оперы "Жизнь за царя" М.И Глинки. Санкт-Петербургская консерватория – первая высшая музыкальная школа России, основанная в 1862 году по инициативе композитора Антона Рубинштейна. Она стала одним из ключевых центров музыкального образования в Российской империи, первым выпускником-композитором, окончившим консерваторию с большой серебряной медалью в 1865 году, стал Петр Чайковский. Консерватория включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В марте 2015 года историческое здание консерватории было закрыто на реконструкцию. В сентябре 2020 года на встрече с сенаторами Путин дал поручение завершить проект. Итогом масштабной реставрации стало возвращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в который были окрашены стены с момента открытия 1896 году до капремонта в 1960-х годах. Домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Большой зал имени Антона Рубинштейна на 1100 человек теперь оснащен технологиями переменной акустики, что позволяет исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения различных жанров.

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Путин в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге Путин в Петербурге посетил консерваторию имени Римского-Корсакова, историческое здание которой было на реконструкции с 2015-го. 2025-06-18T23:07 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, российская империя, петр чайковский, алексей васильев, владимир путин, россия