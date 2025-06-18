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Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу - РИА Новости, 18.06.2025
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16:03 18.06.2025 (обновлено: 16:11 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/programma-2023617678.html
Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу
Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу - РИА Новости, 18.06.2025
Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу
Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:03:00+03:00
2025-06-18T16:11:00+03:00
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
магатэ
израиль
сша
дональд трамп
рафаэль гросси
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.По его словам, ни одна страна в мире не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% - именно столько нужно для создания ядерного оружия, уточнил глава МАГАТЭ."Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности", - сказал Гросси в телевизионном интервью Bloomberg.Именно поэтому, по его словам, "международное сообщество обеспокоено", и поэтому он на днях представил серьезный доклад Совету управляющих МАГАТЭ. Гросси также отметил, что в разговорах с иранскими представителями они всегда напоминали о том, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом."Но в то же время я говорил им, что многие высокопоставленные лица заявляли, что у Ирана есть все "части пазла", если можно так выразиться. Так что существует большая неоднозначность, а это никогда не бывает хорошо", - заключил Гросси.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html
https://ria.ru/20250618/ekspert-2023561349.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, магатэ, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, МАГАТЭ, Израиль, США, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей
Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу

Гросси: МАГАТЭ не видело доказательств, что Иран ведет ядерную программу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
По его словам, ни одна страна в мире не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% - именно столько нужно для создания ядерного оружия, уточнил глава МАГАТЭ.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
17 июня, 14:05
"Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности", - сказал Гросси в телевизионном интервью Bloomberg.
Именно поэтому, по его словам, "международное сообщество обеспокоено", и поэтому он на днях представил серьезный доклад Совету управляющих МАГАТЭ. Гросси также отметил, что в разговорах с иранскими представителями они всегда напоминали о том, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом.
"Но в то же время я говорил им, что многие высокопоставленные лица заявляли, что у Ирана есть все "части пазла", если можно так выразиться. Так что существует большая неоднозначность, а это никогда не бывает хорошо", - заключил Гросси.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях удара Ирана по ядерному реактору в Израиле
Вчера, 13:16
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранМАГАТЭИзраильСШАДональд ТрампРафаэль ГроссиКрейг Мюррей
 
 
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