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Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу

Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу - РИА Новости, 18.06.2025

Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу

Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:03:00+03:00

2025-06-18T16:03:00+03:00

2025-06-18T16:11:00+03:00

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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, но ситуация все равно вызывает тревогу, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.По его словам, ни одна страна в мире не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% - именно столько нужно для создания ядерного оружия, уточнил глава МАГАТЭ."Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности", - сказал Гросси в телевизионном интервью Bloomberg.Именно поэтому, по его словам, "международное сообщество обеспокоено", и поэтому он на днях представил серьезный доклад Совету управляющих МАГАТЭ. Гросси также отметил, что в разговорах с иранскими представителями они всегда напоминали о том, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом."Но в то же время я говорил им, что многие высокопоставленные лица заявляли, что у Ирана есть все "части пазла", если можно так выразиться. Так что существует большая неоднозначность, а это никогда не бывает хорошо", - заключил Гросси.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, магатэ, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей