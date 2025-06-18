https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 18.06.2025

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:15:00+03:00

2025-06-18T00:15:00+03:00

2025-06-18T00:15:00+03:00

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зимбабве

санкт-петербург

владимир путин

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий. Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России. Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества. Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций. В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ). Оргкомитет форума возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются Фондом "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум"). С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, затем – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года. Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. Главная тема форума – "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".В 2024 году форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет.Почетный статус страны-гостя принадлежал Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Бен Мухаммед Аль-Юсеф.В Санкт-Петербург приехали руководители четырех государств: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.Гостями форума стали члены королевских семей Бахрейна и Саудовской Аравии: Абдулла Халифа Салман Альхалифа и Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.В мероприятиях участвовали более 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц: руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая – 192 участника, ОАЭ – 105, Зимбабве – 86, Казахстана – 84, Индии – 80, Омана – 75.С российской стороны в работе форума приняли участие: 40 высокопоставленных официальных лиц, 30 руководителей федеральных служб и агентств и 81 глава субъектов Российской Федерации.В работе Форума приняли участие более 8300 представителей российского и иностранного бизнеса. Иностранный бизнес был представлен на Форуме более чем 480 компаниями из 94 стран и территорий, российский бизнес – свыше 3300 компаниями.Впервые в Форуме участвовали представители ключевых компаний и организаций алмазной (горнодобывающей) отрасли из стран Африки и Южной Азии.Среди участников ПМЭФ-2024 были широко представлены ведущие автомобилестроительные корпорации Китая и их российские подразделения.Работу форума освещали более четырех тысяч журналистов из 34 стран.Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин и главы иностранных государств: Боливии – Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве – Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.В своем выступлении Владимир Путин обозначил структурные изменения, которые будут активно поддерживаться правительством, отметил достижения российской экономики и существующие проблемы в стране и мире, а также высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.Глава российского государства подчеркнул: "Уверен: и в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и, скажу больше, будущее государств зависят от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими странами".Лидеры Боливии и Зимбабве выступили с докладами и затронули вопросы актуальной международной повестки.В рамках насыщенной деловой программы на отраслевых и тематических площадках Форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более тысячи человек.По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6,492 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 – с представителями иностранных компаний.Лидерами среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений стали Санкт-Петербург – 69 соглашений на 1,227 триллиона рублей; Томская область – 10 соглашений на 600 миллиардов рублей; Москва – 19 соглашений на 572 миллиарда рублей; Иркутская область – 14 соглашений на 380 миллиардов рублей; Кемеровская область - Кузбасс – 16 соглашений на 294 миллиарда рублей.Наибольшее количество соглашений по следующим отраслям: социально-экономическое развитие регионов (251), промышленность и строительство (241), высокие технологии и телекоммуникации (106), образование и наука (95), инвестиции и банковская деятельность (82), международное и межрегиональное сотрудничество (74).В 2025 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", которая отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.Деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов.Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности.Ожидается, что в работе форума примут участие представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Бахрейн.

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