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В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова

В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова - РИА Новости, 18.06.2025

В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова

Власти Ленинградской области рассчитывают, что реставрационные работы в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова "Рождествено" возобновятся после получения... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:00:00+03:00

2025-06-18T23:00:00+03:00

2025-06-18T23:00:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что реставрационные работы в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова "Рождествено" возобновятся после получения положительного заключение Главгосэкспертизы в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко. "Сейчас реставрационные работы в музее-усадьбе Владимира Набокова в Рождествено не возобновлены, потому что мы получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы корректируем сметную документацию, исправляем те замечания, которые были выданы Главгосэкспертизой, чтобы снова ее пройти", - сказал он. "Мы бы хотели завершить процедуру и получить положительное заключение Главгосэкспертизы в начале следующего года. После этого мы сможем продолжить реставрационные работы", - добавил губернатор. Усадьба была закрыта на масштабную реставрацию в 2021 году. Но в конце 2022 года реставрация была приостановлена: во время археологических работ на ее территории специалисты обнаружили остатки фундамента. По мнению специалистов, это фундамент дворца Царевича Алексея Петровича начала XVIII века, на месте которого и была построена усадьба писателя. Усадебный дом, в котором расположен музей, был построен в конце XVIII века. В конце XIX века имение купил золотопромышленник и меценат дед Набокова Иван Васильевич Рукавишников. Усадьба расположена на холме, здесь выросла мать Владимира Набокова, урожденная Рукавишникова, а также прошли годы жизни писателя до революции. В советское время в усадьбе находились школа и общежитие. В 1995 году здание сильно пострадало от пожара. Музей в Рождествено был создан в 1957 году, когда в местной библиотеке открылась выставка "Прошлое и настоящее села Рождествено". В 1988 году музей получил новое название – Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова. Коллекция музея-усадьбы "Рождествено" насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными являются экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы. В музее хранится мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая — современная, собранная по произведениям Владимира Набокова. На территории музея-усадьбы "Рождествено" также располагается усадебный парк с центральной аллеей с липами и дубами, который заканчивается каньоном реки с утесами из разноцветных песчаников, родниками и комплексом пещер. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/kareliya-2023629642.html

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ленинградская область, санкт-петербург, владимир набоков, александр дрозденко, главгосэкспертиза, общество