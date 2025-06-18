Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
23:00 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/piter-2023719084.html
В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова
В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова - РИА Новости, 18.06.2025
В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова
Власти Ленинградской области рассчитывают, что реставрационные работы в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова "Рождествено" возобновятся после получения... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:00:00+03:00
2025-06-18T23:00:00+03:00
пмэф-2025
ленинградская область
санкт-петербург
владимир набоков
александр дрозденко
главгосэкспертиза
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92388/19/923881981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2200e7cbbf9a2c2b3758f391251c4dc2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что реставрационные работы в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова "Рождествено" возобновятся после получения положительного заключение Главгосэкспертизы в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко. "Сейчас реставрационные работы в музее-усадьбе Владимира Набокова в Рождествено не возобновлены, потому что мы получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы корректируем сметную документацию, исправляем те замечания, которые были выданы Главгосэкспертизой, чтобы снова ее пройти", - сказал он. "Мы бы хотели завершить процедуру и получить положительное заключение Главгосэкспертизы в начале следующего года. После этого мы сможем продолжить реставрационные работы", - добавил губернатор. Усадьба была закрыта на масштабную реставрацию в 2021 году. Но в конце 2022 года реставрация была приостановлена: во время археологических работ на ее территории специалисты обнаружили остатки фундамента. По мнению специалистов, это фундамент дворца Царевича Алексея Петровича начала XVIII века, на месте которого и была построена усадьба писателя. Усадебный дом, в котором расположен музей, был построен в конце XVIII века. В конце XIX века имение купил золотопромышленник и меценат дед Набокова Иван Васильевич Рукавишников. Усадьба расположена на холме, здесь выросла мать Владимира Набокова, урожденная Рукавишникова, а также прошли годы жизни писателя до революции. В советское время в усадьбе находились школа и общежитие. В 1995 году здание сильно пострадало от пожара. Музей в Рождествено был создан в 1957 году, когда в местной библиотеке открылась выставка "Прошлое и настоящее села Рождествено". В 1988 году музей получил новое название – Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова. Коллекция музея-усадьбы "Рождествено" насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными являются экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы. В музее хранится мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая — современная, собранная по произведениям Владимира Набокова. На территории музея-усадьбы "Рождествено" также располагается усадебный парк с центральной аллеей с липами и дубами, который заканчивается каньоном реки с утесами из разноцветных песчаников, родниками и комплексом пещер. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/kareliya-2023629642.html
https://ria.ru/20250618/modernizatsiya-2023702226.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92388/19/923881981_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1317a052b6714ac1564b0bc05d89d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, санкт-петербург, владимир набоков, александр дрозденко, главгосэкспертиза, общество
ПМЭФ-2025, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Владимир Набоков, Александр Дрозденко, Главгосэкспертиза, Общество
В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова

Дрозденко: реставрацию усадьбы Набокова хотят возобновить в 2026 году

© Фото : Alexey LavrovМузей-усадьба Набокова "Рождествено"
Музей-усадьба Набокова Рождествено - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Alexey Lavrov
Музей-усадьба Набокова "Рождествено". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что реставрационные работы в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова "Рождествено" возобновятся после получения положительного заключение Главгосэкспертизы в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сейчас реставрационные работы в музее-усадьбе Владимира Набокова в Рождествено не возобновлены, потому что мы получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы корректируем сметную документацию, исправляем те замечания, которые были выданы Главгосэкспертизой, чтобы снова ее пройти", - сказал он.
Карельский камень будут использовать при реставрации Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Карельский камень будут использовать при реставрации Исаакиевского собора
Вчера, 16:51
"Мы бы хотели завершить процедуру и получить положительное заключение Главгосэкспертизы в начале следующего года. После этого мы сможем продолжить реставрационные работы", - добавил губернатор.
Усадьба была закрыта на масштабную реставрацию в 2021 году. Но в конце 2022 года реставрация была приостановлена: во время археологических работ на ее территории специалисты обнаружили остатки фундамента. По мнению специалистов, это фундамент дворца Царевича Алексея Петровича начала XVIII века, на месте которого и была построена усадьба писателя.
Усадебный дом, в котором расположен музей, был построен в конце XVIII века. В конце XIX века имение купил золотопромышленник и меценат дед Набокова Иван Васильевич Рукавишников. Усадьба расположена на холме, здесь выросла мать Владимира Набокова, урожденная Рукавишникова, а также прошли годы жизни писателя до революции. В советское время в усадьбе находились школа и общежитие. В 1995 году здание сильно пострадало от пожара.
Музей в Рождествено был создан в 1957 году, когда в местной библиотеке открылась выставка "Прошлое и настоящее села Рождествено". В 1988 году музей получил новое название – Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова. Коллекция музея-усадьбы "Рождествено" насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными являются экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы. В музее хранится мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая — современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.
На территории музея-усадьбы "Рождествено" также располагается усадебный парк с центральной аллеей с липами и дубами, который заканчивается каньоном реки с утесами из разноцветных песчаников, родниками и комплексом пещер.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Модернизацию "Дороги жизни" в Ленобласти планируется завершить за 3 года
Вчера, 20:56
 
ПМЭФ-2025Ленинградская областьСанкт-ПетербургВладимир НабоковАлександр ДрозденкоГлавгосэкспертизаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала