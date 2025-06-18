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Ленобласть справляется с импортозамещением, заявил Дрозденко - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:18 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kompanii-2023680422.html
Ленобласть справляется с импортозамещением, заявил Дрозденко
Ленобласть справляется с импортозамещением, заявил Дрозденко - РИА Новости, 18.06.2025
Ленобласть справляется с импортозамещением, заявил Дрозденко
Ленинградская область успешно справляется с импортозамещением во многих сферах, и власти региона не будут переживать, если иностранные компании не вернутся в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:18:00+03:00
2025-06-18T19:18:00+03:00
пмэф-2025
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ленинградская область успешно справляется с импортозамещением во многих сферах, и власти региона не будут переживать, если иностранные компании не вернутся в регион, а желающие смогут это сделать на условиях, которые будут определены на федеральном уровне для всей страны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Я считаю, что принимать решение, на каких условиях будут возвращаться иностранные компании, будут на федеральном уровне, потому что условия должны быть по стране единые, а дальше уже мы в рамках этих условий будем вести переговоры и смотреть, соблюдают компании условия по возвращению, соблюдают ли какие-то ограничения, если на кого-то будут эти ограничения введены, и так далее", - сказал Дрозденко. Он пояснил, что некоторые иностранные компании уже вернулись, в частности, в одном из районов работает итальянское производство бытовой техники. По мнению Дрозденко, регион "прошел критическую точку", когда возникали сложные моменты, связанные с деревопереработкой, с поставкой изделий из древесины, восстановлением мебельного производства. Однако сейчас проблемы уже решены, объемы производства превысили досанкционные во многих сферах, куда пришли российские инвесторы. "Сказать, что, если кто-то не захочет вернуться, то мы расстроимся – нет. Пусть они расстраиваются, а вот мы будем как раз, получив соответствующие рекомендации федерального центра, смотреть на каких условиях и как они будут возвращаться в интересах региона и в интересах страны", - подчеркнул Дрозденко. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ленинградская область, санкт-петербург, александр дрозденко, в мире
ПМЭФ-2025, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, В мире
Ленобласть справляется с импортозамещением, заявил Дрозденко

Губернатор Дрозденко: Ленобласть успешно справляется с импортозамещением

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ленинградская область успешно справляется с импортозамещением во многих сферах, и власти региона не будут переживать, если иностранные компании не вернутся в регион, а желающие смогут это сделать на условиях, которые будут определены на федеральном уровне для всей страны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Я считаю, что принимать решение, на каких условиях будут возвращаться иностранные компании, будут на федеральном уровне, потому что условия должны быть по стране единые, а дальше уже мы в рамках этих условий будем вести переговоры и смотреть, соблюдают компании условия по возвращению, соблюдают ли какие-то ограничения, если на кого-то будут эти ограничения введены, и так далее", - сказал Дрозденко.
Он пояснил, что некоторые иностранные компании уже вернулись, в частности, в одном из районов работает итальянское производство бытовой техники. По мнению Дрозденко, регион "прошел критическую точку", когда возникали сложные моменты, связанные с деревопереработкой, с поставкой изделий из древесины, восстановлением мебельного производства. Однако сейчас проблемы уже решены, объемы производства превысили досанкционные во многих сферах, куда пришли российские инвесторы.
"Сказать, что, если кто-то не захочет вернуться, то мы расстроимся – нет. Пусть они расстраиваются, а вот мы будем как раз, получив соответствующие рекомендации федерального центра, смотреть на каких условиях и как они будут возвращаться в интересах региона и в интересах страны", - подчеркнул Дрозденко.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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