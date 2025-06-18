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В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей - РИА Новости, 18.06.2025
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15:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/chp-2023603482.html
В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей
В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей - РИА Новости, 18.06.2025
В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей
Бойцу ММА из Кудрово, напавшему на людей во Всеволожском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила прокуратура Ленинградской... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:20:00+03:00
2025-06-18T15:20:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Бойцу ММА из Кудрово, напавшему на людей во Всеволожском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила прокуратура Ленинградской области. "По версии следствия, 18 апреля обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус ПАЗ, а также 5 июня, являясь профессиональным бойцом, находясь в общественном месте в городе Кудрово Всеволожского района, нанес удары кулаками в голову мужчине и женщине", - говорится в сообщении. Отмечается, что Всеволожской городской прокуратурой поддержано ходатайство полиции об аресте ранее судимого 33-летнего жителя города Кудрово. Он обвиняется по части 2 ст. 213 и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганство с применением насилия к гражданам). "С учетом позиции участвующего в процессе прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала участника драки в городе Кудрово Ленинградской области, скрывшегося с места потасовки. Источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что речь идет о бойце ММА Исламе Вагабове. Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает.
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всеволожский район
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области арестовали бойца ММА, напавшего на людей

В Ленинградской области арестовали бойка ММА из Кудрово, напавшего на людей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Бойцу ММА из Кудрово, напавшему на людей во Всеволожском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила прокуратура Ленинградской области.
"По версии следствия, 18 апреля обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус ПАЗ, а также 5 июня, являясь профессиональным бойцом, находясь в общественном месте в городе Кудрово Всеволожского района, нанес удары кулаками в голову мужчине и женщине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Всеволожской городской прокуратурой поддержано ходатайство полиции об аресте ранее судимого 33-летнего жителя города Кудрово. Он обвиняется по части 2 ст. 213 и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганство с применением насилия к гражданам).
"С учетом позиции участвующего в процессе прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала участника драки в городе Кудрово Ленинградской области, скрывшегося с места потасовки. Источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что речь идет о бойце ММА Исламе Вагабове. Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает.
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