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Беглов назвал сроки строительства КАД-2 - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
02:02 18.06.2025 (обновлено: 05:48 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/beglov-2023449937.html
Беглов назвал сроки строительства КАД-2
Беглов назвал сроки строительства КАД-2 - РИА Новости, 18.06.2025
Беглов назвал сроки строительства КАД-2
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) может начаться в период с 2027 по 2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости к... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:02:00+03:00
2025-06-18T05:48:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
санкт-петербург
республика карелия
мурманская область
александр беглов
автодор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) может начаться в период с 2027 по 2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Что касается сроков, то проект разрабатывает "Автодор". Сейчас идет этап подготовки технического задания на проектирование. Предварительно, само строительство может начаться в период с 2027 по 2030 год", — сказал он. Беглов напомнил, что КАД-2 — трасса федерального значения и проходить будет по территории Ленобласти, но для Петербурга ее значение сложно переоценить. "Выбранный маршрут оптимален для города, потому что будет напрямую связан с нашей Широтной магистралью и трассой М-11. Новая дорога заберет значительную часть транзитного транспорта из Карелии и Мурманской области. На дорогах Петербурга станет свободнее. Помимо этого, новая магистраль даст импульс развитию территорий внутри нашей агломерации, появлению новых индустриальных парков и логистических центров. Фактически, КАД-2 еще крепче свяжет Петербург и Ленинградскую область в единое экономическое и логистическое пространство", — рассказал губернатор. Проектом КАД-2 активно занялись в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца". Сообщалось, что протяженность КАД-2 составит 348 километров, в том числе 112 километров – новое строительство в два этапа. При этом приоритетный участок, который предполагается построить в первую очередь, проходит от трассы М-11 "Нева" до примыкания к региональной дороге в районе Кузьмолово. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020150666.html
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экономика, санкт-петербург, республика карелия, мурманская область, александр беглов, автодор
ПМЭФ — 2025, Экономика, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Мурманская область, Александр Беглов, Автодор
Беглов назвал сроки строительства КАД-2

Беглов: строительство КАД-2 вокруг Петербурга может начаться в 2027-2030 гг

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) может начаться в период с 2027 по 2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Что касается сроков, то проект разрабатывает "Автодор". Сейчас идет этап подготовки технического задания на проектирование. Предварительно, само строительство может начаться в период с 2027 по 2030 год", — сказал он.
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Вчера, 23:53
Беглов напомнил, что КАД-2 — трасса федерального значения и проходить будет по территории Ленобласти, но для Петербурга ее значение сложно переоценить.
"Выбранный маршрут оптимален для города, потому что будет напрямую связан с нашей Широтной магистралью и трассой М-11. Новая дорога заберет значительную часть транзитного транспорта из Карелии и Мурманской области. На дорогах Петербурга станет свободнее. Помимо этого, новая магистраль даст импульс развитию территорий внутри нашей агломерации, появлению новых индустриальных парков и логистических центров. Фактически, КАД-2 еще крепче свяжет Петербург и Ленинградскую область в единое экономическое и логистическое пространство", — рассказал губернатор.
Проектом КАД-2 активно занялись в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца". Сообщалось, что протяженность КАД-2 составит 348 километров, в том числе 112 километров – новое строительство в два этапа. При этом приоритетный участок, который предполагается построить в первую очередь, проходит от трассы М-11 "Нева" до примыкания к региональной дороге в районе Кузьмолово.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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