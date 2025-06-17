https://ria.ru/20250617/putin-2023371447.html

Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР

Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР - РИА Новости, 17.06.2025

Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, обсудит развитие двусторонних отношений, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, обсудит развитие двусторонних отношений, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, практически весь день в четверг 19 июня у президента РФ будет посвящен переговорам с президентом Республики Индонезия Прабово Субианто, однако к концу дня состоится еще одна встреча. "Вечером мы все-таки планируем еще одну встречу, а именно встречу Владимира Путина с вице-президентом Южно-Африканской республики Полом Машатиле. Он, кстати, будет участвовать, как я сказал, в главном пленарном заседании (ПМЭФ - ред.) с нашим президентом", - сказал Ушаков. Он подчеркнул, что Россия поддерживает активные связи с ЮАР. Участники встречи, по его словам, планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в самых различных областях. "Также будут затронуты вопросы, касающиеся международной и региональной тематики. Потому что, естественно, Ближний Восток сейчас всех интересует и всех волнует", - уточнил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/putin-2023371122.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html

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россия, юар, санкт-петербург, владимир путин, юрий ушаков, прабово субианто, в мире