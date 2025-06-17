https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html

"Новые цели": ответ Ирана вынудил Израиль сменить приоритеты

"Новые цели": ответ Ирана вынудил Израиль сменить приоритеты - РИА Новости, 17.06.2025

"Новые цели": ответ Ирана вынудил Израиль сменить приоритеты

Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом набирает обороты. Стороны не ограничивают себя в целях, и под ударом оказывается все — от ядерных объектов и военной... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:04:00+03:00

израиль

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом набирает обороты. Стороны не ограничивают себя в целях, и под ударом оказывается все — от ядерных объектов и военной инфраструктуры до обычных жилых домов. О том, что используют противники и чем отличаются их методы, — в материале РИА Новости.Резвое началоИзраиль сделал ставку на обезоруживающий первый удар. Особую роль отвели "Моссаду": на разведку легло обезвреживание иранской ПВО, авиации и ракет класса "земля — земля". По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сотрудники спецслужбы "выполнили отличную работу, чтобы устранить имевшиеся слои защиты".Официально Западный Иерусалим не уточняет, как именно это удалось сделать. Судя по данным израильских СМИ, использовали высокоточное оружие и беспилотники. Часть оружия доставили с группами спецназа, а дроны попали в Иран задолго до начала операции и ждали своего часа. Это подтверждают многие иранские медиа: в различных регионах страны после начала израильской операции задерживали грузовые автомобили, перевозившие взрывчатку и дроны.Устранив основную угрозу для своих истребителей, Израиль при помощи авиации, которая нанесла удар по Тегерану, попытался обезглавить Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны. В первые часы жертвами израильских атак стали командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также ученые-ядерщики.В последующие дни Тегеран подтвердил гибель еще девяти высокопоставленных военных чинов и руководителей КСИР.После этого Израиль приступил к массированным ударам по объектам иранской ядерной программы. И практически до вечера ВВС ЦАХАЛ хозяйничали в воздушном пространстве над Ближним Востоком. В первый же день задействовали две сотни истребителей, использовавших 330 различных боеприпасов. По словам представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, им удалось поразить более ста целей.Какие именно вооружения применил Израиль, доподлинно не известно. В распоряжении ЦАХАЛ — широкий спектр различных ракет класса "воздух — земля" собственного производства: "Далила", Ice Breaker, Sky Sniper, Rampage, AGM-142 Have Nap, а также американские AGM-88 HARM, AIM-120 AMRAAM. В дополнение к ним — большое число различных бомб массой до 2300 килограммов, предназначенных для уничтожения бункеров.На вооружении также — семейство баллистических ракет "Иерихон", однако подтвержденной информации об их запусках нет.Иранский ответНесмотря на масштабы удара, Тегеран смог дать ответ. Более того, первая же атака оказалась достаточно мощной, чтобы пробить израильскую ПВО.Даже в ЦАХАЛ подтвердили, что из примерно 200 запущенных ракет удалось перехватить чуть более половины. Военные, конечно, заявили, что остальные упали "в открытых пространствах", но свидетельства с мест рисуют иную картину."Любая военная операция — это испытание, но таких разрушений, такого опустошения… Я уже многое видел, но ничего подобного — нет. Это крайне тяжелые события", — заявил мэр города Ришон-ле-Цион Раз Кинстлих.Впоследствии Тегеран придерживался проверенной тактики: комбинированные удары ракетами и беспилотниками. В распоряжении иранских войск много подобных вооружений, способных дотянуться до Израиля. Только в рамках нынешнего противостояния сообщалось о применении баллистических ракет средней дальности "Хадж Кассем", "Хейбар Шекан", "Эмад" и "Гадр".При этом в Тегеране утверждали, что в первые дни использовали только ракеты предыдущих поколений, а до самых передовых разработок очередь пока не дошла. Речь о ракете "Фаттах", которую позиционируют как гиперзвуковое оружие.О ее первом применении — в ночь на 16 июня — сообщило иранское медиаагентство Tasnim."Эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели в Тель-Авиве и Хайфе", — отмечается в статье.Щит ИзраиляПВО Израиля долгое время считалась практически неуязвимой. Она сочетает в себе несколько эшелонов:Также для борьбы с беспилотниками, сообщает The Wall Street Journal, Израиль впервые использовал систему ПВО Barak Magen.Помимо этих эшелонов, ЦАХАЛ может задействовать ВВС. Они же применялись для ударов по пусковым установкам: в Западном Иерусалиме заявляют, что около 30 процентов иранских комплексов уже уничтожены. В Тегеране эту информацию не подтвердили.КСИР опубликовал видео, где запечатлено поражение одной из установок израильской ПВО. Иранцы уверяют, что заставили установки атаковать друг друга. ЦАХАЛ никак не комментировала эти кадры.Дальнейшие сценарииСудя по всему, сценарий дальнейшего противостояния ясен: Иран будет полагаться на ракеты и БПЛА, Израиль — на ВВС.Правда, ЦАХАЛ будет сложнее: ПВО противника постепенно приходит в себя. Тегеран даже заявляет о сбитых самолетах, хотя и не приводит убедительных доказательств.При этом с обеих сторон страдают мирные. В Иране общее число погибших — более 220 человек, свыше 1200 пострадало. В Израиле — более 20 жертв и свыше 700 раненых.Главная цель, которую декларирует израильское руководство, — уничтожение иранской ядерной программы. Однако, несмотря на три дня бомбардировок, сложно оценить ущерб. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на ядерном объекте в Исфахане повреждены только четыре строения."Уровень радиации вне территории <...> остался неизменным и находится в нормальном диапазоне, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. <...> Внутри объекта <...> есть как радиологическое, так и химическое загрязнение", — отметил он.Ранее Гросси также сообщал, что в Натанзе уничтожена надземная часть завода, где производили обогащенный до 60 процентов уран. Признаков повреждений подземной инфраструктуры нет.Еще одна цель — "сместить правящий режим аятолл". Однако есть вероятность, что эффект будет обратным: внешнее давление и результативность ответных ударов лишь мобилизует иранское общество. В то же время в самом Израиле из-за растущего числа погибших обстановка может измениться."В центре израильско-иранского конфликта всегда находился тонкий баланс между "безопасностью режима" и "национальной безопасностью". Нетаньяху стремится к эскалации напряженности из-за своей внутренней уязвимости, в то время как Иран чувствует необходимость ограничить конфликт по той же причине. На ближайших этапах позиции могут измениться по мере того, как будут видны первые результаты", — отметил турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур.Дипломатическое урегулирование, в свою очередь, осложнено одним обстоятельством: США, с которыми Иран вел переговоры, поддержали действия Израиля. Если Штаты вмешаются, то удары с обеих сторон могут стать более массированными и число жертв кратно возрастет.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

израиль, иран, в мире, корпус стражей исламской революции, хамас, магатэ, хосейн салами, рафаэль гросси, биньямин нетаньяху