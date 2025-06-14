Эксперт рассказал, от чего зависит ход конфликта между Израилем и Ираном
Аналитик Онур: действия Израиля и Ирана будут зависеть от реакции общества
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия правительств Израиля и Ирана будут зависеть от реакции обществ этих стран на обострение конфликта между ними, заявил турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур.
"В центре израильско-иранского конфликта всегда находился тонкий баланс между "безопасностью режима" и "национальной безопасностью". (Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху стремится к эскалации напряженности из-за своей внутренней уязвимости, в то время как Иран чувствует необходимость ограничить конфликт по той же причине. На ближайших этапах позиции могут измениться по мере того, как будут видны первые результаты", - написал аналитик в соцсети Х.
По его мнению, перед сторонами стоит ряд трудных вопросов.
"Сможет ли Нетаньяху сплотить свое общество в страхе перед иранскими ракетами и расширить участие США в конфликте? Усилят ли атаки в Иране ощущение того, что режим слабеет, и мобилизуют улицы, или, напротив, вызовут реакцию "сплочения вокруг флага"? Эти возможные сценарии, а также развитие событий по линии Тель-Авив - Вашингтон - Тегеран будут влиять на развитие конфликта", - считает эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.