https://ria.ru/20250614/konflikt-2022803368.html

Эксперт рассказал, от чего зависит ход конфликта между Израилем и Ираном

Эксперт рассказал, от чего зависит ход конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025

Эксперт рассказал, от чего зависит ход конфликта между Израилем и Ираном

Дальнейшие действия правительств Израиля и Ирана будут зависеть от реакции обществ этих стран на обострение конфликта между ними, заявил турецкий политический... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:22:00+03:00

2025-06-14T14:22:00+03:00

2025-06-14T14:22:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

сша

биньямин нетаньяху

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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия правительств Израиля и Ирана будут зависеть от реакции обществ этих стран на обострение конфликта между ними, заявил турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур. "В центре израильско-иранского конфликта всегда находился тонкий баланс между "безопасностью режима" и "национальной безопасностью". (Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху стремится к эскалации напряженности из-за своей внутренней уязвимости, в то время как Иран чувствует необходимость ограничить конфликт по той же причине. На ближайших этапах позиции могут измениться по мере того, как будут видны первые результаты", - написал аналитик в соцсети Х. По его мнению, перед сторонами стоит ряд трудных вопросов. "Сможет ли Нетаньяху сплотить свое общество в страхе перед иранскими ракетами и расширить участие США в конфликте? Усилят ли атаки в Иране ощущение того, что режим слабеет, и мобилизуют улицы, или, напротив, вызовут реакцию "сплочения вокруг флага"? Эти возможные сценарии, а также развитие событий по линии Тель-Авив - Вашингтон - Тегеран будут влиять на развитие конфликта", - считает эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, сша, биньямин нетаньяху