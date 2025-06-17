https://ria.ru/20250617/eksperty-2023227670.html

Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ

Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ

Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят проблематику обеспечения безопасности в современном мире через призму человека и государства в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:14:00+03:00

2025-06-17T00:14:00+03:00

2025-06-17T00:15:00+03:00

пмэф — 2025

непал

шри-ланка

россия

ранил викрамасингхе

андрей быстрицкий

федор лукьянов

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717066_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_c3ee8507b873af15e601fd8026b728cc.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят проблематику обеспечения безопасности в современном мире через призму человека и государства в рамках двух сессий XXVIII Петербургского международного экономического форума. Первая часть дискуссий пройдет 17 июня в рамках круглого стола на тему: "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". Программа круглого стола рассчитана на один день и включает в себя открытие и три тематические сессии. Во время мероприятия эксперты затронут следующие вопросы: "Навигация в сгущающемся тумане: возможны ли стратегии, когда меняется всё вокруг? Естественные пределы искусственного разума: кто кого? Общественная гармония – цель или утопия?". По словам организаторов, участие в предстоящей встрече примут представители Индии, Китая и Шри-Ланки, а также исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди заявленных иностранных гостей: основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Кумар Винит, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари. С российской стороны в конференции примут участие: ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, декан Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, профессор кафедры европейских исследований, декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Иван Данилин, писатель, историк-востоковед, сценарист, публицист, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вячеслав Рыбаков, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов. Вторая часть обсуждения состоится на следующий день, 18 июня. Участники дискуссии затронут вопросы того, как государства могут обеспечить внутреннюю устойчивость в качестве главной предпосылки собственной безопасности. Она пройдет при участии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По сообщению организаторов, в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы: "В чём состоит устойчивость XXI века на этапе становления новых международных условий? О чём государства должны заботиться в первую очередь? Какие компоненты суверенитета критически необходимы для успешного развития в мире фундаментальных и не ограниченных по времени перемен?". Среди выступающих также заявлены председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Винит Кумарглавный редактор и издатель журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html

https://ria.ru/20250616/pmef-2023197571.html

https://ria.ru/20250616/pmef-2023080334.html

непал

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, шри-ланка, россия, ранил викрамасингхе, андрей быстрицкий, федор лукьянов, российская академия наук, мгимо, высшая школа экономики (вшэ)