Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ
Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в современном мире на ПМЭФ
Конференция клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят проблематику обеспечения безопасности в современном мире через призму человека и государства в рамках двух сессий XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Первая часть дискуссий пройдет 17 июня в рамках круглого стола на тему: "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". Программа круглого стола рассчитана на один день и включает в себя открытие и три тематические сессии. Во время мероприятия эксперты затронут следующие вопросы: "Навигация в сгущающемся тумане: возможны ли стратегии, когда меняется всё вокруг? Естественные пределы искусственного разума: кто кого? Общественная гармония – цель или утопия?".
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По словам организаторов, участие в предстоящей встрече примут представители Индии, Китая и Шри-Ланки, а также исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Среди заявленных иностранных гостей: основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Кумар Винит, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари.
С российской стороны в конференции примут участие: ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, декан Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, профессор кафедры европейских исследований, декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Иван Данилин, писатель, историк-востоковед, сценарист, публицист, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вячеслав Рыбаков, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
Вторая часть обсуждения состоится на следующий день, 18 июня. Участники дискуссии затронут вопросы того, как государства могут обеспечить внутреннюю устойчивость в качестве главной предпосылки собственной безопасности. Она пройдет при участии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
По сообщению организаторов, в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы: "В чём состоит устойчивость XXI века на этапе становления новых международных условий? О чём государства должны заботиться в первую очередь? Какие компоненты суверенитета критически необходимы для успешного развития в мире фундаментальных и не ограниченных по времени перемен?".
Среди выступающих также заявлены председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Винит Кумарглавный редактор и издатель журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.