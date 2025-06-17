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Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
00:14 17.06.2025 (обновлено: 00:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/eksperty-2023227670.html
Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ
Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ
Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят проблематику обеспечения безопасности в современном мире через призму человека и государства в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:14:00+03:00
2025-06-17T00:15:00+03:00
пмэф — 2025
непал
шри-ланка
россия
ранил викрамасингхе
андрей быстрицкий
федор лукьянов
российская академия наук
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят проблематику обеспечения безопасности в современном мире через призму человека и государства в рамках двух сессий XXVIII Петербургского международного экономического форума. Первая часть дискуссий пройдет 17 июня в рамках круглого стола на тему: "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". Программа круглого стола рассчитана на один день и включает в себя открытие и три тематические сессии. Во время мероприятия эксперты затронут следующие вопросы: "Навигация в сгущающемся тумане: возможны ли стратегии, когда меняется всё вокруг? Естественные пределы искусственного разума: кто кого? Общественная гармония – цель или утопия?". По словам организаторов, участие в предстоящей встрече примут представители Индии, Китая и Шри-Ланки, а также исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди заявленных иностранных гостей: основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Кумар Винит, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари. С российской стороны в конференции примут участие: ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, декан Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, профессор кафедры европейских исследований, декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Иван Данилин, писатель, историк-востоковед, сценарист, публицист, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вячеслав Рыбаков, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов. Вторая часть обсуждения состоится на следующий день, 18 июня. Участники дискуссии затронут вопросы того, как государства могут обеспечить внутреннюю устойчивость в качестве главной предпосылки собственной безопасности. Она пройдет при участии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По сообщению организаторов, в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы: "В чём состоит устойчивость XXI века на этапе становления новых международных условий? О чём государства должны заботиться в первую очередь? Какие компоненты суверенитета критически необходимы для успешного развития в мире фундаментальных и не ограниченных по времени перемен?". Среди выступающих также заявлены председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Винит Кумарглавный редактор и издатель журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html
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непал, шри-ланка, россия, ранил викрамасингхе, андрей быстрицкий, федор лукьянов, российская академия наук, мгимо, высшая школа экономики (вшэ)
ПМЭФ — 2025, Непал, Шри-Ланка, Россия, Ранил Викрамасингхе, Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, Российская академия наук, МГИМО, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в мире на ПМЭФ

Эксперты клуба "Валдай" обсудят безопасность в современном мире на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКонференция клуба "Валдай"
Конференция клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Конференция клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудят проблематику обеспечения безопасности в современном мире через призму человека и государства в рамках двух сессий XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Первая часть дискуссий пройдет 17 июня в рамках круглого стола на тему: "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". Программа круглого стола рассчитана на один день и включает в себя открытие и три тематические сессии. Во время мероприятия эксперты затронут следующие вопросы: "Навигация в сгущающемся тумане: возможны ли стратегии, когда меняется всё вокруг? Естественные пределы искусственного разума: кто кого? Общественная гармония – цель или утопия?".
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей
16 апреля, 02:47
По словам организаторов, участие в предстоящей встрече примут представители Индии, Китая и Шри-Ланки, а также исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Среди заявленных иностранных гостей: основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Кумар Винит, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари.
С российской стороны в конференции примут участие: ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, декан Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, профессор кафедры европейских исследований, декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Иван Данилин, писатель, историк-востоковед, сценарист, публицист, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вячеслав Рыбаков, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
Вторая часть обсуждения состоится на следующий день, 18 июня. Участники дискуссии затронут вопросы того, как государства могут обеспечить внутреннюю устойчивость в качестве главной предпосылки собственной безопасности. Она пройдет при участии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Петербурге появились баннеры с символикой ПМЭФ-2025
Вчера, 19:38
По сообщению организаторов, в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы: "В чём состоит устойчивость XXI века на этапе становления новых международных условий? О чём государства должны заботиться в первую очередь? Какие компоненты суверенитета критически необходимы для успешного развития в мире фундаментальных и не ограниченных по времени перемен?".
Среди выступающих также заявлены председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, основатель аналитического центра "Геополитический картограф", президент Шри-Ланки (2022–2024) Ранил Викрамасингхе, вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэн Вэй, основатель и президент CyberPeace Foundation Винит Кумарглавный редактор и издатель журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель, президент группы Chaudhary, CG Corp Global, депутат парламента Непала, глава аналитического центра "Геополитический картограф" в Непале Бинод Чаудхари.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
На ПМЭФ представят стратегию персонализированной терапии рака
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