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Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня - РИА Новости, 16.06.2025
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Туризм
 
11:34 16.06.2025 (обновлено: 11:41 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peterburg-2023080981.html
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня - РИА Новости, 16.06.2025
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск остаются отмененными до 17 июня включительно, сообщил РИА Новости представитель эмиратской авиакомпании. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:34:00+03:00
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санкт-петербург
минск
армения
обострение конфликта между израилем и ираном
туризм
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск остаются отмененными до 17 июня включительно, сообщил РИА Новости представитель эмиратской авиакомпании. "Рейсы flydubai в Минск и Санкт-Петербург остаются отмененными до 17 июня", - заявил представитель авиакомпании. Авиакомпания flydubai возобновила полеты в большинство российских городов и страны ближнего зарубежья с 15 июня. В период 13 и 14 июня авиакомпания flydubai отменяла все рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
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санкт-петербург, минск, армения, обострение конфликта между израилем и ираном
Санкт-Петербург, Минск, Армения, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Туризм
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня

Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня включительно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai. Архивное фото
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск остаются отмененными до 17 июня включительно, сообщил РИА Новости представитель эмиратской авиакомпании.
"Рейсы flydubai в Минск и Санкт-Петербург остаются отмененными до 17 июня", - заявил представитель авиакомпании.
Авиакомпания flydubai возобновила полеты в большинство российских городов и страны ближнего зарубежья с 15 июня.
В период 13 и 14 июня авиакомпания flydubai отменяла все рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
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