https://ria.ru/20250615/post-2021827993.html

"Для тех, кто не успел". Какую ошибку совершают в Петров пост

"Для тех, кто не успел". Какую ошибку совершают в Петров пост - РИА Новости, 15.06.2025

"Для тех, кто не успел". Какую ошибку совершают в Петров пост

У православных в понедельник начинается Петров пост. Период летнего говения нередко вызывает горячие споры среди верующих. Почему cроки меняются из года в год,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:00:00+03:00

2025-06-15T08:00:00+03:00

2025-06-15T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных в понедельник начинается Петров пост. Период летнего говения нередко вызывает горячие споры среди верующих. Почему cроки меняются из года в год, для чего ограничивать себя в еде во время жары, как появилось столь странное меню? Ответы на эти вопросы — в материале РИА Новости.Не забывать о целяхВ православном календаре есть несколько категорий торжеств. Выше всех стоит Пасха — "праздник праздников". Следом идут двунадесятые (название дано по их числу — 12), посвященные земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. А за ними рангом пониже — великие.К последним относятся, например, Рождество Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы. И, в частности, Петров день, который верующие ежегодно отмечают 12 июля. Праздник установлен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. К слову, из числа великих только он предваряется многодневным постом.Почему так? Чтобы не забыть о высоких целях, поясняют священники. Ведь летом богослужебная жизнь не столь интенсивна, есть соблазн расслабиться и отдохнуть. А верующему следует непрестанно помнить о молитве, храме и самоограничении.Кроме того, Петров день и предшествующее ему говение — напоминание о том, что каждый христианин призван быть свидетелем учения Иисуса.А налагаемые при этом ограничения, в том числе гастрономические, — один из способов свидетельства веры.Например, апостолы, перед тем, как нести благую весть в города, обязательно держали строгий пост. Позднее этот обычай прижился в общинах. И в некоторых из них долгий период воздержания устанавливали уже в память об учениках Христа. Как правило, выпадал он на летнее время — между Троицей и Успением Богоматери.Впрочем, это лишь одна из версий, как возник Петров пост.Верный настройВпервые о нем упоминает в III веке авторитетный Ипполит Римский. Говение тогда никак не связывали с первоверховными апостолами, оно было компенсаторным. То есть те, кто по разным причинам не держал Великий пост, "да постятся по окончании праздничного ряда (после Пасхи, Вознесения и Троицы. — Прим. ред.)", писал святой Ипполит.Окончательно же привязка к "князьям апостольским" утвердилась в IV столетии, когда в Константинополе и Риме построили базилики в честь Петра и Павла. Освящение совершили в день их памяти. Примерно тогда же пошел обычай готовиться к празднику молитвой и воздержанием.Но общецерковным Петров пост стал довольно поздно. Даже в период зарождения Русской церкви в X веке, отмечают богословы, он еще не был повсеместно принят.Есть у апостольского говения и другая отличительная черта — отсутствие четких временных рамок. Петровки (как еще называют это время) начинаются спустя неделю после Троицы, отмечаемой на 50-й день от Пасхи. В свою очередь, дата Христова Воскресения из года в год меняется. В 2025-м, например, оно пришлось на 20 апреля, Троица, соответственно, — на 8 июня, а начало Петровского поста — на 16 июня.Так что в этот раз православным придется поститься почти месяц. И такое не редкость. В 2010-м Петровки длились 42 дня — больше, чем Великая Четыредесятница. Вероятно, из-за таких случаев и возникло поверье: мол, летом следует воздерживаться от еды так же строго, как и в преддверии Пасхи.Но это не так. Священники отмечают: одна из наиболее распространенных ошибок тех, кто недавно воцерковился, — стремление психологически настроить себя на долгое аскетическое самоограничение в еде что зимой, что летом. На самом деле такой задачи нет. Главное — сохранять контроль над собственными сознанием и желаниями.С оглядкой на контекстПо сравнению с тремя другими постами (Великим, Успенским и Рождественским) Петров считается наиболее мягким. Так сложилось исторически, объясняет духовенство. Народные же трактовки гораздо разнообразнее. Например, русины Закарпатья говорят: Петровки нестрогие, поскольку, когда все апостолы постились, "Петр тайком ел сыр".Другой вариант: святой Петр был рыбаком, поэтому летнее говение в народе называли "рыбным". Рыбу уставом действительно разрешается вкушать. Но не каждый день, вопреки распространенному мнению. Устав Апостольского поста такой же, как и у Рождественского. По средам и пятницам — сухоядение или вареная пища.В остальные дни (кроме случаев, предусмотренных церковным календарем) — полиелей (пища с маслом). В это же время разрешаются и морепродукты. Рыбу можно употреблять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.Откуда возникли столь необычные предписания? Ответ прост: необходимо учитывать исторический контекст. Дело в том, что правила, закрепленные в Типиконе (богослужебном уставе), касались средиземноморских монастырей. Они существовали более тысячи лет назад. И к современным реалиям, разумеется, не имеют никакого отношения.Отсюда и несоответствия в меню. Вместе с рыбой в Петров пост разрешается употребление "гадов морских" (морепродуктов, говоря современным языком). Сегодня каждый прекрасно знает, что мидии, креветки, кальмары и прочие в разы дороже. Но для древних греков все было наоборот: рыба служила полноценным и качественным продуктом, а ракообразные и моллюски — едой второго сорта.Однако не в этом заключается конечная цель Петрова поста, как и любого другого. Священники подчеркивают: подлинный смысл всякого воздержания, в том числе гастрономического, — духовное самосовершенствование.

https://ria.ru/20250607/subboty-2021369712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рим, иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение