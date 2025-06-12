https://ria.ru/20250612/post-2022527602.html

Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста

Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста - РИА Новости, 12.06.2025

Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста

Рыба разрешена во время Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, но еда должна быть простой и скромной, это не время для шампанского и бутербродов РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:48:00+03:00

2025-06-12T17:48:00+03:00

2025-06-12T17:48:00+03:00

религия

средиземноморье

московская духовная академия

русская православная церковь

православие

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рыба разрешена во время Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, но еда должна быть простой и скромной, это не время для шампанского и бутербродов с осетриной или семгой, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. По церковному уставу, которым пользуются в первую очередь в монастырях, во время Петрова поста мясная пища запрещена, а рыбу можно есть по вторникам, четвергам и в выходные. Также в Петров пост допускается алкоголь: как говорят священники, в выходные дни дозволяется немного вина. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в древние времена в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. По словам Борисова, в православной традиции не принято соблюдать пост "исключительно для получения каких-то личных дарований, поскольку пост – это всегда время благотворительности, щедрости, когда мы экономим на себе и помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи". "Если говорить о пищевом уставе Петрова поста - он довольно мягкий, например разрешается рыба. Но традиция постов пришла из Средиземноморья, где в древности рыба была очень доступным продуктом, употребляя ее, можно было сэкономить, направить средства на помощь нуждающимся. В нашей реальности – все наоборот. Поэтому нужно помнить, что постная еда по определению не может быть дорогой, сложной в приготовлении - грубо говоря, это не время шампанского и бутербродов с осетриной или сёмгой. Еда должна быть скромна и проста, ведь одна из задач поста - думать о ней как можно меньше, чтобы она перешла в нашей жизни на второстепенное место, уступив вопросам духовным, молитве и помощи ближним", - сказал отец Антоний. Он отметил, что на праздник Петра и Павла Церковь "в песнопениях просит у Бога для верующих Петрову твердость и Павлов разум". "Пётр и Павел олицетворяют собой две стороны духовной жизни. С одной стороны, стойкость в вере, твердость, которую проявлял после своего предательства и покаяния Петр, с другой – разумность, ведь апостол Павел был известен как проповедник-интеллектуал. И мы, соблюдая Петров пост, просим у Бога, чтобы он нам даровал эти две добродетели, очень ценные для духовной жизни", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250607/subboty-2021369712.html

https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

средиземноморье, московская духовная академия, русская православная церковь, православие