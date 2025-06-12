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Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста - РИА Новости, 12.06.2025
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Религия
 
17:48 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/post-2022527602.html
Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста
Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста - РИА Новости, 12.06.2025
Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста
Рыба разрешена во время Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, но еда должна быть простой и скромной, это не время для шампанского и бутербродов РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:48:00+03:00
2025-06-12T17:48:00+03:00
религия
средиземноморье
московская духовная академия
русская православная церковь
православие
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рыба разрешена во время Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, но еда должна быть простой и скромной, это не время для шампанского и бутербродов с осетриной или семгой, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. По церковному уставу, которым пользуются в первую очередь в монастырях, во время Петрова поста мясная пища запрещена, а рыбу можно есть по вторникам, четвергам и в выходные. Также в Петров пост допускается алкоголь: как говорят священники, в выходные дни дозволяется немного вина. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в древние времена в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. По словам Борисова, в православной традиции не принято соблюдать пост "исключительно для получения каких-то личных дарований, поскольку пост – это всегда время благотворительности, щедрости, когда мы экономим на себе и помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи". "Если говорить о пищевом уставе Петрова поста - он довольно мягкий, например разрешается рыба. Но традиция постов пришла из Средиземноморья, где в древности рыба была очень доступным продуктом, употребляя ее, можно было сэкономить, направить средства на помощь нуждающимся. В нашей реальности – все наоборот. Поэтому нужно помнить, что постная еда по определению не может быть дорогой, сложной в приготовлении - грубо говоря, это не время шампанского и бутербродов с осетриной или сёмгой. Еда должна быть скромна и проста, ведь одна из задач поста - думать о ней как можно меньше, чтобы она перешла в нашей жизни на второстепенное место, уступив вопросам духовным, молитве и помощи ближним", - сказал отец Антоний. Он отметил, что на праздник Петра и Павла Церковь "в песнопениях просит у Бога для верующих Петрову твердость и Павлов разум". "Пётр и Павел олицетворяют собой две стороны духовной жизни. С одной стороны, стойкость в вере, твердость, которую проявлял после своего предательства и покаяния Петр, с другой – разумность, ведь апостол Павел был известен как проповедник-интеллектуал. И мы, соблюдая Петров пост, просим у Бога, чтобы он нам даровал эти две добродетели, очень ценные для духовной жизни", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250607/subboty-2021369712.html
https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html
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средиземноморье, московская духовная академия, русская православная церковь, православие
Религия, Средиземноморье, Московская духовная академия, Русская православная церковь, Православие
Священник рассказал, какая еда разрешена во время Петрова поста

Борисов назвал пост не временем для шампанского и бутербродов с осетриной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рыба разрешена во время Петрова поста, который в этом году начинается 16 июня, но еда должна быть простой и скромной, это не время для шампанского и бутербродов с осетриной или семгой, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
По церковному уставу, которым пользуются в первую очередь в монастырях, во время Петрова поста мясная пища запрещена, а рыбу можно есть по вторникам, четвергам и в выходные. Также в Петров пост допускается алкоголь: как говорят священники, в выходные дни дозволяется немного вина. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в древние времена в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития.
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По словам Борисова, в православной традиции не принято соблюдать пост "исключительно для получения каких-то личных дарований, поскольку пост – это всегда время благотворительности, щедрости, когда мы экономим на себе и помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи".
"Если говорить о пищевом уставе Петрова поста - он довольно мягкий, например разрешается рыба. Но традиция постов пришла из Средиземноморья, где в древности рыба была очень доступным продуктом, употребляя ее, можно было сэкономить, направить средства на помощь нуждающимся. В нашей реальности – все наоборот. Поэтому нужно помнить, что постная еда по определению не может быть дорогой, сложной в приготовлении - грубо говоря, это не время шампанского и бутербродов с осетриной или сёмгой. Еда должна быть скромна и проста, ведь одна из задач поста - думать о ней как можно меньше, чтобы она перешла в нашей жизни на второстепенное место, уступив вопросам духовным, молитве и помощи ближним", - сказал отец Антоний.
Он отметил, что на праздник Петра и Павла Церковь "в песнопениях просит у Бога для верующих Петрову твердость и Павлов разум". "Пётр и Павел олицетворяют собой две стороны духовной жизни. С одной стороны, стойкость в вере, твердость, которую проявлял после своего предательства и покаяния Петр, с другой – разумность, ведь апостол Павел был известен как проповедник-интеллектуал. И мы, соблюдая Петров пост, просим у Бога, чтобы он нам даровал эти две добродетели, очень ценные для духовной жизни", - заключил собеседник агентства.
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