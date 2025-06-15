https://ria.ru/20250615/obrazovanie-2022972276.html

Региональные вузы заняли лидирующие места в рейтингах трудоустройства

Региональные вузы заняли лидирующие места в рейтингах трудоустройства - РИА Новости, 15.06.2025

Региональные вузы заняли лидирующие места в рейтингах трудоустройства

Первые места в более чем половине рейтингов трудоустройства выпускников занимают региональные вузы, лидирует Санкт-Петербург, за ним следуют Якутия и Московская РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:15:00+03:00

2025-06-15T16:15:00+03:00

2025-06-15T16:15:00+03:00

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

якутск

санкт-петербургский университет информационных технологий

высшая школа экономики (вшэ)

амурский государственный университет

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первые места в более чем половине рейтингов трудоустройства выпускников занимают региональные вузы, лидирует Санкт-Петербург, за ним следуют Якутия и Московская область, свидетельствуют данные национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Всего было опубликовано 34 рейтинга для высших учебных заведений, в 20 из них первые места заняли региональные вузы - четыре из Санкт-Петербурга, два из Московской области. Среди вузов Якутска рейтинги возглавили три. В области математических и естественных наук самых востребованных бакалавров готовит Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), а магистров — филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. В области сельского хозяйства и сельхознаук рейтинг возглавляет калужский филиал Тимирязевской академии, а магистров — подмосковный Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского. Первое место педагогического рейтинга среди магистров занимает Амурский государственный университет. Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего опубликован 81 рейтинг по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. Позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты выпускников на второй год после выпуска.

https://ria.ru/20250322/reytingi-2006576478.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

якутск

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), якутск, санкт-петербургский университет информационных технологий, высшая школа экономики (вшэ), амурский государственный университет