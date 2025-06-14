https://ria.ru/20250614/flydubai-2022857345.html

Авиакомпания flydubai возобновит рейсы в Россию

Авиакомпания flydubai возобновит рейсы в Россию - РИА Новости, 14.06.2025

Авиакомпания flydubai возобновит рейсы в Россию

Эмиратская авиакомпания flydubai возобновляет рейсы в Россию и страны ближнего зарубежья с 15 июня, продлив при этом запрет на полеты в Иран, Ирак, Израиль,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:04:00+03:00

2025-06-14T20:04:00+03:00

2025-06-14T20:04:00+03:00

в мире

иран

израиль

россия

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993874224_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_4c5cfe622f35d228c9e4742bb0389252.jpg

ДУБАЙ, 14 июн - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания flydubai возобновляет рейсы в Россию и страны ближнего зарубежья с 15 июня, продлив при этом запрет на полеты в Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Ливан и Сирию до 16 июня включительно, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Из-за текущей ситуации в регионе рейсы flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Ливан и Сирию отменены 15 и 16 июня. Мы возобновили некоторые рейсы по направлениям, которые были ранее отменены, включая Россию, и эти рейсы могут быть отправлены по новым маршрутам, чтобы избежать затронутого воздушного пространства", - заявил представитель авиаперевозчика. В период 13 и 14 июня авиакомпания flydubai отменяла все рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. По заявлению Росавиации, авиакомпания flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13-14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, число пассажиров на отмененных рейсах составило 3 тысячи человек. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, россия, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)