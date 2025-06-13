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Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ

Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2025

Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе рабочего визита в Россию на следующей неделе проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также примет участие РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:59:00+03:00

2025-06-13T17:59:00+03:00

2025-06-13T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе рабочего визита в Россию на следующей неделе проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также примет участие в ПМЭФ, сообщает южноафриканское правительство. В четверг южноафриканское правительство сообщило, что Машатиле посетит Россию с рабочим визитом для укрепления дипломатических и экономических связей между двумя странами. "Вице-президент также проведет встречи со следующими лидерами РФ: президентом РФ ... Владимиром Путиным... Вторая часть рабочего визита пройдет в Санкт-Петербурге, где вице-президент примет участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в пресс-релизе правительства ЮАР. Согласно публикации, Машатиле также проведет встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они пройдут в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

россия, юар, владимир путин, совет федерации рф, михаил мишустин, санкт-петербург, валентина матвиенко, госдума рф