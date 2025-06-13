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Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:59 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/yuar-2022690253.html
Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ
Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2025
Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ
Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе рабочего визита в Россию на следующей неделе проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также примет участие РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:59:00+03:00
2025-06-13T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе рабочего визита в Россию на следующей неделе проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также примет участие в ПМЭФ, сообщает южноафриканское правительство. В четверг южноафриканское правительство сообщило, что Машатиле посетит Россию с рабочим визитом для укрепления дипломатических и экономических связей между двумя странами. "Вице-президент также проведет встречи со следующими лидерами РФ: президентом РФ ... Владимиром Путиным... Вторая часть рабочего визита пройдет в Санкт-Петербурге, где вице-президент примет участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в пресс-релизе правительства ЮАР. Согласно публикации, Машатиле также проведет встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они пройдут в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, юар, владимир путин, совет федерации рф, михаил мишустин, санкт-петербург, валентина матвиенко, госдума рф
ПМЭФ — 2025, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Михаил Мишустин, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Госдума РФ
Вице-президент ЮАР примет участие в ПМЭФ

Вице-президент ЮАР Машатиле в РФ встретится с Путиным и примет участие в ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры ПМЭФ
Флаги-баннеры ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе рабочего визита в Россию на следующей неделе проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также примет участие в ПМЭФ, сообщает южноафриканское правительство.
В четверг южноафриканское правительство сообщило, что Машатиле посетит Россию с рабочим визитом для укрепления дипломатических и экономических связей между двумя странами.
«
"Вице-президент также проведет встречи со следующими лидерами РФ: президентом РФ ... Владимиром Путиным... Вторая часть рабочего визита пройдет в Санкт-Петербурге, где вице-президент примет участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в пресс-релизе правительства ЮАР.
Согласно публикации, Машатиле также проведет встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они пройдут в Москве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025РоссияЮАРВладимир ПутинСовет Федерации РФМихаил МишустинСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоГосдума РФ
 
 
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