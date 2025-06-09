https://ria.ru/20250609/kirienko-2021881560.html

На конкурс "Это у нас семейное" подали заявки более 73 тысяч человек

На конкурс "Это у нас семейное" подали заявки более 73 тысяч человек - РИА Новости, 09.06.2025

На конкурс "Это у нас семейное" подали заявки более 73 тысяч человек

Уже 73 тысячи человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:18:00+03:00

2025-06-09T20:18:00+03:00

2025-06-09T21:51:00+03:00

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уже 73 тысячи человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка президента", — сказал он на заседании наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное".Там также утвердили механику и обсудили, какими будут задания для дистанционного этапа. Дистанционный этап состоит из достижений и заданий. Он доступен сразу после регистрации. Например, семьям предложат:Регистрация проходит на сайте. Заявки принимаются до 14 сентября. Принять участие могут семьи от четырех человек. Они должны состоять минимум из трех поколений. Сейчас семейные команды собрали во всех 89 регионах страны. Самые активные регионы в следующих федеральных округах:"Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на приобретение дома или квартиры, а также ипотеку. Также все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в путешествия.

https://ria.ru/20250529/tsennosti-2019775324.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019333779.html

https://ria.ru/20250609/mishustin-2021826658.html

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общество, россия, сергей кириенко