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Кинозалы фестиваля "Евразия-Кинофест" посетили более трех тысяч человек - РИА Новости, 09.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:44 09.06.2025 (обновлено: 11:00 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kinozaly-2021710294.html
Кинозалы фестиваля "Евразия-Кинофест" посетили более трех тысяч человек
Кинозалы фестиваля "Евразия-Кинофест" посетили более трех тысяч человек - РИА Новости, 09.06.2025
Кинозалы фестиваля "Евразия-Кинофест" посетили более трех тысяч человек
Более 3 тысяч человек посетили кинозалы II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в минувшие выходные, сообщили организаторы фестиваля. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:44:00+03:00
2025-06-09T11:00:00+03:00
культура
сочи
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч человек посетили кинозалы II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в минувшие выходные, сообщили организаторы фестиваля. "Больше 3 тысяч человек посетили за два дня показы II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", проходящего в Сочи с 6 по 13 июня. Зрители увидели 27 фильмов, в том числе 18 премьерных", - говорится в сообщении. Гости фестиваля посмотрели ленту Ларисы Садиловой (Россия) "Огород" с участием народной артистки России Валентины Теличкиной, которой во время торжественной церемонии открытия вручили первую награду фестиваля - за значительный вклад в развитие киноискусства. Также на больших экранах Кинофеста состоялись показы полнометражных фильмов "Эвакуация" Фархата Шарипова (Казахстан) и "В поисках истины" Манзарали Шерали (Таджикистан), документального кино "Дьол" Анны Минаковой (Россия), а также других лент. Участники Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ), созданной АНО "Евразия", также показали свои творческие работы: короткометражные фильмы "Сумаляк" режиссера Арутюна Сагателяна из Узбекистана и "Кыз Куумай" Эльзара Кадырматова из Кыргызстана. "Режиссеры из 26 стран трех континентов мира захватили внимание гостей и жителей Сочи, которые со слезами на глазах выходят после каждого нашего кинопоказа. По их словам, фильмы искренние, глубокие. Они делают нас добрее и мудрее... Мы узнаем и принимаем удивительные особенности, присущие каждому народу. А самое главное - мы начинаем еще больше ценить друг друга и по-настоящему дружить", - приводятся в релизе слова депутата Госдумы, председателя Совета АНО "Евразия" Алёны Аршиновой. II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем представят документальные и художественные фильмы из более 25 стран. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" - статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 13 июня в Летнем театре. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://ria.ru/20250606/festival-2021431585.html
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сочи, россия, казахстан, валентина теличкина, госдума рф
Культура, Сочи, Россия, Казахстан, Валентина Теличкина, Госдума РФ
Кинозалы фестиваля "Евразия-Кинофест" посетили более трех тысяч человек

Кинозалы фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи посетили более трех тысяч человек

© Фото : Кинофест Евразия/ВКонтактеОткрытие фестиваля "Евразия Кинофест"
Открытие фестиваля Евразия Кинофест - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Кинофест Евразия/ВКонтакте
Открытие фестиваля "Евразия Кинофест"
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч человек посетили кинозалы II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в минувшие выходные, сообщили организаторы фестиваля.
"Больше 3 тысяч человек посетили за два дня показы II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", проходящего в Сочи с 6 по 13 июня. Зрители увидели 27 фильмов, в том числе 18 премьерных", - говорится в сообщении.
II Международный фестиваль Евразия-Кинофест в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке
6 июня, 20:46
Гости фестиваля посмотрели ленту Ларисы Садиловой (Россия) "Огород" с участием народной артистки России Валентины Теличкиной, которой во время торжественной церемонии открытия вручили первую награду фестиваля - за значительный вклад в развитие киноискусства.
Также на больших экранах Кинофеста состоялись показы полнометражных фильмов "Эвакуация" Фархата Шарипова (Казахстан) и "В поисках истины" Манзарали Шерали (Таджикистан), документального кино "Дьол" Анны Минаковой (Россия), а также других лент. Участники Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ), созданной АНО "Евразия", также показали свои творческие работы: короткометражные фильмы "Сумаляк" режиссера Арутюна Сагателяна из Узбекистана и "Кыз Куумай" Эльзара Кадырматова из Кыргызстана.
"Режиссеры из 26 стран трех континентов мира захватили внимание гостей и жителей Сочи, которые со слезами на глазах выходят после каждого нашего кинопоказа. По их словам, фильмы искренние, глубокие. Они делают нас добрее и мудрее... Мы узнаем и принимаем удивительные особенности, присущие каждому народу. А самое главное - мы начинаем еще больше ценить друг друга и по-настоящему дружить", - приводятся в релизе слова депутата Госдумы, председателя Совета АНО "Евразия" Алёны Аршиновой.
Кадр из фильма Балерина - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
01:17
II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем представят документальные и художественные фильмы из более 25 стран. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" - статуэтку "Евразия".
Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 13 июня в Летнем театре.
I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек.
"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
Режиссер Владимир Хотиненко - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко
5 июня, 02:14
 
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