https://ria.ru/20250609/benzin-2021685265.html

Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Названы регионы-лидеры по доступности бензина - РИА Новости, 09.06.2025

Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва возглавили рейтинг регионов России по доступности бензина на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T00:08:00+03:00

2025-06-09T00:08:00+03:00

2025-06-09T05:41:00+03:00

россия

чукотский автономный округ

сахалинская область

аи-92

риа рейтинг

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва возглавили рейтинг регионов России по доступности бензина на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. Ситуация на рынкеВ начале 2025 года цены на бензин в России продолжили расти: в апреле бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 2,4 процента дороже, чем в декабре 2024 года, что было ниже инфляции за этот период.Сами цены и их динамика по-прежнему существенно отличаются от региона к региону. В апреле 2025 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 52,75 рубля за литр до 72,07 рубля при общероссийском уровне 56,48 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе, отмечают эксперты. Они также подчеркивают, что в последнее время наблюдается тенденция к росту заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы. Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за 12-месячный период с марта 2024 года по февраль 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2025 года. В лидерах столицы и Крайний северЛидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1385 литров. Еще в девяти регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской области, Сахалинской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Камчатском крае, Московской области и Республике Саха (Якутия) — жители могут купить более 1,5 тысячи литров бензина в месяц. В 40 субъектах Федерации на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от одной до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. По сравнению с декабрем 2024 года число таких регионов увеличилось. В замыкающей рейтинг последней десятке регионов жители могут купить не более 850 литров бензина марки АИ-92 в месяц. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов Федерации из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами. Разброс ценРазброс цен на автомобильное топливо в российских регионах, как и ранее, очень высок: от 52,75 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 72,07 рубля за литр в Якутии. Самая высокая цена на бензин — по-прежнему в дальневосточных регионах, что аналитики объясняют высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за солидных зарплат. Бензин марки АИ-92 в апреле 2025 года стоил больше 60 рублей за литр в 11 регионах, и в большинстве в этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1,5 тысячи литров бензина, а шесть из них входят в первую десятку рейтинга.Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в апреле 2025 года зафиксирована в Челябинской области (52,75 рубля за литр). За ней следуют Курганская область (52,83 рубля) и Республика Татарстан (53,57 рубля). При этом следует отметить, что в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность невысока, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах.Рост ценВ 79 регионах цены на бензин АИ-92 выросли. В апреле 2025 года средняя цена на бензин этой марки была ниже, чем в декабре 2024 года, только в Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области и Республике Дагестан. В Чукотском автономном округе и Чечне цены не изменились. Наиболее существенно цены выросли в Камчатском крае (+4 процента) и Псковской области (+3,6 процента), Смоленской области (+3,6 процента) и Рязанской области (+3,6 процента).

https://ria.ru/20250609/reyting-2020843725.html

https://ria.ru/20250602/elektroenergiya-2020357101.html

https://ria.ru/20250526/reyting-2019023803.html

https://ria.ru/20250421/reyting-2012427387.html

https://ria.ru/20250414/reyting-2011057967.html

россия

чукотский автономный округ

сахалинская область

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россия, чукотский автономный округ, сахалинская область, аи-92, риа рейтинг