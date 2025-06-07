Сборная Боснии и Герцеговины победила Сан-Марино в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы H, прошедшая в Зенице, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых мяч забил Эдин Джеко (66-я минута).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
07 июня 2025 • начало в 16:00
После трех матчей сборная Боснии и Герцеговины с девятью очками возглавляет группу. Команда Сан-Марино потерпела третье поражение подряд и располагается на последнем, пятом месте.
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
