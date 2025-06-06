https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде
Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:26:00+03:00
2025-06-06T01:26:00+03:00
2025-06-06T01:58:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. <…> Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить", — сказал он в дополнение к публикации, в которой выражал опасения из-за возможных проблем у хозяина Белого дома из-за Владимира Зеленского.Ранее парламентарий неоднократно заявлял, что Трампу необходимо срочно закрыть вопрос с главой киевского режима, иначе он так или иначе приведет к политической смерти американского лидера.Проклятие Зеленского — распространенная политическая теория, согласно которой любой политик, после рукопожатия с главой киевского режима непременно теряет свои политические позиции или погибает. Среди жертв проклятия называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Синдзо Абэ, Юн Сок Ёля и папу римского Франциска.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
https://ria.ru/20250605/mask-2021199811.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_cc5ed9b8af17be10061b5044766a8baa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, конфликт трампа и маска
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Конфликт Трампа и Маска
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде
Депутат Рады Дмитрук: по Трампу ударило проклятье Банковой