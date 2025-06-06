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Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025
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01:26 06.06.2025 (обновлено: 01:58 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде
Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:26:00+03:00
2025-06-06T01:58:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. &lt;…&gt; Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить", — сказал он в дополнение к публикации, в которой выражал опасения из-за возможных проблем у хозяина Белого дома из-за Владимира Зеленского.Ранее парламентарий неоднократно заявлял, что Трампу необходимо срочно закрыть вопрос с главой киевского режима, иначе он так или иначе приведет к политической смерти американского лидера.Проклятие Зеленского — распространенная политическая теория, согласно которой любой политик, после рукопожатия с главой киевского режима непременно теряет свои политические позиции или погибает. Среди жертв проклятия называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Синдзо Абэ, Юн Сок Ёля и папу римского Франциска.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, конфликт трампа и маска
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Конфликт Трампа и Маска
Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде

Депутат Рады Дмитрук: по Трампу ударило проклятье Банковой

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. <…> Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить", — сказал он в дополнение к публикации, в которой выражал опасения из-за возможных проблем у хозяина Белого дома из-за Владимира Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08
Ранее парламентарий неоднократно заявлял, что Трампу необходимо срочно закрыть вопрос с главой киевского режима, иначе он так или иначе приведет к политической смерти американского лидера.
Проклятие Зеленского — распространенная политическая теория, согласно которой любой политик, после рукопожатия с главой киевского режима непременно теряет свои политические позиции или погибает. Среди жертв проклятия называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Синдзо Абэ, Юн Сок Ёля и папу римского Франциска.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск поддержал идею импичмента Трампу
Вчера, 23:29
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныКонфликт Трампа и Маска
 
 
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