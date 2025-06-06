https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html

Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде

Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025

Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде

Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:26:00+03:00

2025-06-06T01:26:00+03:00

2025-06-06T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа, завил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. <…> Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить", — сказал он в дополнение к публикации, в которой выражал опасения из-за возможных проблем у хозяина Белого дома из-за Владимира Зеленского.Ранее парламентарий неоднократно заявлял, что Трампу необходимо срочно закрыть вопрос с главой киевского режима, иначе он так или иначе приведет к политической смерти американского лидера.Проклятие Зеленского — распространенная политическая теория, согласно которой любой политик, после рукопожатия с главой киевского режима непременно теряет свои политические позиции или погибает. Среди жертв проклятия называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Синдзо Абэ, Юн Сок Ёля и папу римского Франциска.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

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