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Задача государства — ликвидация инженерного голода

Задача государства — ликвидация инженерного голода - РИА Новости, 04.06.2025

Задача государства — ликвидация инженерного голода

Мода на технопарки, как известно, пошла от университетов. Первый из них открылся еще в 1951 году при Стэнфорде. Именно он дал начало знаменитой Кремниевой... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:00:00+03:00

2025-06-04T08:00:00+03:00

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Мода на технопарки, как известно, пошла от университетов. Первый из них открылся еще в 1951 году при Стэнфорде. Именно он дал начало знаменитой Кремниевой долине. Другой пример — парк "Исследовательский треугольник", детище трех университетов Северной Каролины. Лучшие из подобных проектов достигают высокой степени кооперации: коллективно участвуют в создании стартапов и совместно используют станочный парк и другое оборудование в исследовательских и коммерческих целях (шеринг). Вот на этой последней функции технопарков стоит заострить внимание.Удобный сервис. Он позволяет обеспечить полную загрузку самым специфическим станкам, контрольно-измерительным приборам и научным стендам. С начала 1980-х подобная практика распространилась и в Европе. В 1990-м первый советский технопарк со службой коллективного пользования открылся в Томске.Все подобные площадки объединены идеей содействия инновациям. Она полностью соответствует концепции "Университет 3.0", то есть выходит за рамки образования и чистой науки в мир технологического предпринимательства. Правда, с водой выплеснули ребенка: университетские технопарки увлеклись стартапами и отодвинули на второй план образовательную функцию. А она все-таки остается важнейшей.Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II "пошел другим путем". Он сделал акцент на развитии технологических площадок, где студенты закрепляют теоретические знания на практике. В данном случае работает закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные. Изобретатели и новаторы начнут появляться там, где для них создана питательная среда. То есть повышение общего уровня подготовки инженеров предопределяет взлет выдающихся индивидуумов.Промышленность сегодня нуждается в массовом выходе на рынок труда молодых инженеров с глубокой теоретической базой и практическими навыками. Подготовка таких специалистов — более важная задача, чем создание стартапов под талантливых самородков, которых все труднее отыскать как раз по причине изъянов в массовом инженерном образовании.Старейший технический вуз России начал свою историю с примерного рудника для обучения горных инженеров. Сегодня он направляет внебюджетные источники финансирования на оснащение собственных технологических площадок "Кавголово", "Кузьмолово", "Саблино" в Ленобласти, "Солнечное" на территории Петербурга и геологического полигона в Республике Крым. Они ориентированы на получение студентами реальных компетенций в нефтегазовой, энергетической, геологической и общетехнической областях.Возьмем, к примеру, "Саблино". Университет императрицы Екатерины II первым среди вузов России получил лицензию на недропользование в рамках этого учебно-научного полигона. Два года ушло на согласование, но вуз добился возможности бурить скважины не для разведки и добычи полезных ископаемых, а для обучения студентов.Развитие площадки идет очень интенсивно. Только в этом году приобретены четыре современные установки для колонкового бурения, в том числе для получения кернов в условиях Антарктиды. Еще две — нефтяные. Одна из них относится к числу наиболее крупных в России по грузоподъемности. Всего же на сегодняшний день в "Саблино" более 30 современных буровых и вспомогательных установок, таких как установки для ремонта скважин, циркуляционные системы, насосные и смесительные агрегаты. По оценке профессионального сообщества, функциональная совокупность технологических площадок вуза, основанная на тесном сотрудничестве с компаниями — академическими партнерами, не имеет аналогов не только в России, но и в общемировой практике.Одно только "Саблино" уже перерастает по своим масштабам рамки учебного заведения. Поэтому университет развивает ее как будущий федеральный технологический центр. К нему имеют доступ не только студенты Горного университета, но и других профильных вузов, в том числе иностранных. Тот же шеринг, что и в технопарках, только фокус направлен на повышение качества инженерного образования.Формат сетевой технологической площадки как нельзя лучше отражает смысл работы Горного университета в рамках пилотного проекта по совершенствованию вузовской системы. В этом году уже третий поток первокурсников начнет учиться по новой экспериментальной модели.В мае текущего года прошло первое заседание общественно-методического совета "Инженерное образование" при университете. Его основные участники — промышленники. До недавнего времени они имели статус индустриальных партнеров вуза, а сегодня стали академическими. Это не смена вывески, а более тесное взаимодействие. Оно предусматривает детальную проработку плана производственной практики для каждого студента, участие представителей предприятий в работе специализированной кафедры практических навыков и опыта и многое другое.Совет признал развитие технологических площадок важнейшим направлением дальнейшей совместной работы. Например, через участие академических партнеров в их оснащении. К этому процессу уже подключились такие компании, как "Роснефть". Интерес промышленников понятен: их оборудование на местах нацелено на решение производственных задач, а не образовательных. Особенно если речь идет не об одном-двух практикантах, а о студенческих группах.Поскольку вуз двигает федеральный пилотный проект, то "Саблино" рассматривается в качестве прототипа для тиражирования в рамках всей вузовской системы. На базе наиболее успешных университетов по отдельным профилям подготовки при поддержке государства и заинтересованных промышленных предприятий можно было бы создавать площадки по примеру "Саблино". Их коэффициент полезного действия может быть очень высок в силу постоянной загрузки учебной базы. Один плюс один — больше двух. Формула синергии как нельзя лучше подходит к нашему случаю.О дефиците инженерных кадров в России не говорит сегодня только ленивый. На рынке труда между предприятиями сложилась острая конкуренция за специалистов с глубокой теоретической подготовкой и практическими навыками. Совет академических партнеров Горного — это пример не просто перемирия охотников за профессионалами. Ситуация принципиально иная: каждое предприятие сможет, начиная с ознакомительных практик первокурсников и заканчивая преддипломными практиками в статусе инженера-стажера, подобрать себе нужных людей и поучаствовать в их подготовке. Без конфликтов с коллегами. Китайский лидер Си Цзиньпин часто акцентирует внимание, что его страна не приемлет игры с нулевой суммой, при которой игроки преследуют противоположные интересы и их усилия обнуляют общественный результат.Студент на сетевой площадке осваивает рабочие профессии и получает дополнительные компетенции. На следующем этапе производственной практики он придет на предприятие и будет там более желанной персоной, чем прежний студент бакалавриата, который близко не подходил к производству. Особенно если этот практикант новой фармации заранее, еще в стенах университета, прошел предварительный инструктаж и получил допуски к работе.Эффективная схема сотрудничества с партнерами — предприятиями и университетами — позволяет подтянуть к образовательному процессу и науку. Только в данном случае исследования уже не подменяют, как в случае с технопарками, а дополняют образование.В "Саблино" ведется активная инновационная работа. Старшекурсники и аспиранты проводят на базе полигона полевые испытания своих исследовательских разработок. Крупные компании, в свою очередь, оценили преимущества размещения заказов на НИОКР в вузе, который располагает столь мощной приборной базой. Вузовские ученые получают возможность довести свои разработки до стадии создания опытных образцов и провести их полноценные испытания. Существенно упрощается поиск инвесторов и, соответственно, повышаются перспективы внедрения разработок.

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Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

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