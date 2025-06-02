https://ria.ru/20250602/baykonur-2019935664.html

Коcмодром "Байконур"

Коcмодром "Байконур" - РИА Новости, 02.06.2025

Коcмодром "Байконур"

Байконур – один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:52:00+03:00

2025-06-02T00:52:00+03:00

2025-06-02T00:52:00+03:00

справки

байконур (космодром)

россия

казахстан

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Байконур – один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Свое существование комплекс начинал как научно-исследовательский и испытательный полигон Министерства обороны СССР, впоследствии стал международным космическим портом. В 1954 году была создана Государственная комиссия по выбору места строительства космодрома. Проведя рекогносцировку нескольких районов страны, комиссия вышла с предложением о размещении космодрома в пустынном районе Казахстана восточнее Аральского моря, в нескольких сотнях километров от поселка Байконыр (русск. Байконур). Это место имело ряд преимуществ перед другими: малонаселенность не только в районе космодрома, но и по трассе запускаемых ракет, равнинная полупустынная местность, наличие крупнейшей среднеазиатской реки Сыр-Дарьи, проходящие вблизи железнодорожная магистраль и автомобильная трасса, более 300 солнечных дней в году и, главное, близость к экватору, дающая возможность использовать для запусков дополнительную скорость вращения Земли.12 февраля 1955 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначавшегося для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет.Весной 1955 года под завесой строжайшей секретности началось строительство объектов полигона: закладывались бетонные заводы, растворные узлы, механизированные склады для песка и гравия, организовывалось лесопильное и деревообрабатывающее производство. Одновременно с началом строительства шел процесс формирования самого коллектива создателей космической гавани. Руководил строительством первого космодрома известный строитель генерал-майор Георгий Шубников.Трудности, с которыми встретились строители полигона, были связаны не только с суровыми климатическими условиями и неустроенностью быта, но и с крайне сжатыми сроками строительства и отсутствием опыта в создании подобных объектов. Поначалу военные строители жили в палатках, весной появились первые землянки.Несмотря на тяжелейшие условия, в первые месяцы были проложены автомобильная и железная дороги и начато строительство основного объекта – будущего первого стартового комплекса. Для его создания потребовалось поднять около миллиона кубометров грунта и уложить свыше 30 тысяч кубических метров бетона.Одновременно строился и жилой городок испытателей – поселок Заря, ставший впоследствии городом Ленинск (с 1969 года), а с 1995 года – Байконуром. Официальной датой рождения города и полигона считается 2 июня 1955 года, когда директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона (НИИП). Работы проводились круглосуточно. Уже через четыре месяца первое стартовое сооружение было сдано под монтаж пускового оборудования. В установленные сроки был сдан и первый монтажно-испытательный корпус.В декабре 1956 года строительство первоочередных объектов первой космической гавани было завершено. Началась отделка наземного оборудования, подготовка к испытаниям ракетных комплексов. К началу летных испытаний ракет на обширной территории полигона по трассам полета и на полях падения головных частей был сформирован измерительный комплекс полигона.5 мая 1957 года специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, и уже 15 мая был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в конструкторском бюро Сергея Королева.4 октября 1957 года специалистами космодрома был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года боевой расчет полигона совместно с представителями предприятий промышленности подготовил и провел запуск космического корабля "Восток" с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным на борту.Для обеспечения секретности полигона был построен мнимый космодром около поселка Байконыр, расположенный в 350 километрах севернее железнодорожной станции Тюра-Там, на северных отрогах хребта Алатау в Казахстане. Все сообщения в советской печати о запусках спутников местом запуска указывали Байконур. Постепенно это название стало ассоциироваться с настоящим космодромом.После 12 апреля 1961 года 5-й НИИП получил открытое название "Космодром Байконур" (для публикаций в прессе и т.п. целей).В последующие годы с Байконура на околоземную орбиту были выведены аппараты научного и военного назначения. Запущенные с космодрома советские спутники достигли Луны, Венеры и Марса. С Байконура осуществлены пуски отечественных космических кораблей ("Восток", "Восход", "Союз", "Прогресс", "Буран") и орбитальных станций (серия "Салют", "Мир"), а также много других космических аппаратов.За значительный вклад в укрепление обороны страны, решение народнохозяйственных и научно-исследовательских задач космодром Байконур был награжден орденами Красной Звезды (1960), Ленина (1965) и Октябрьской революции (1976).Необходимость модернизации космодрома назрела к концу 1980-х – началу 1990-х годов: в это время Россия начинала выходить на мировой рынок космических услуг.В 1991 году, в силу произошедших в стране политических перемен, космодром Байконур перешел в собственность Республики Казахстан. Специфика обеспечения жизнедеятельности космодрома отражена в договорах и соглашениях многостороннего (в рамках СНГ) и двустороннего (РФ и РК) характера, заключенных в 1991-1994 годах.В соответствии с "Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", с 1994 года он арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов. С 1995 по 2011 годы была проведена поэтапная передача объектов космодрома от Министерства обороны РФ Российскому авиационно-космическому агентству и администрации города Байконура, в связи с чем многие соединения и воинские части космодрома были расформированы. Была проведена работа по переоснащению наземной космической инфраструктуры космодрома, модернизирована и обновлена эксплуатационная составляющая космодрома.В настоящее время реализуется российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома "Байконур". Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит". После модернизации здесь будут стартовать новые российские "Союзы-5".Сегодня Байконур – это уникальный научно-технический комплекс, ключевое звено в реализации Федеральной космической программы, коммерческих проектов, а также пусков в интересах министерства обороны.Является одним из самых рабочих космодромов мира. Его общая площадь без учета районов падения отделяемых частей ракетоносителя составляет 6717 квадратных километров. В составе экспериментально-испытательной базы космодрома используются: пять действующих стартовых комплексов для запусков ракет-носителей; 13 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещены 34 технических комплекса для предстартовой подготовки ракет-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков, а также заправочно-нейтрализационная и заправочная станции для заправок космических аппаратов и разгонных блоков компонентами ракетного топлива и сжатыми газами; измерительный комплекс с современным информационно-вычислительным центром для контроля за полетом ракет-носителей, разгонных блоков, управления космическими аппаратами, а также обработки измерительной информации; кислородно-азотное производство; 600 трансформаторных подстанций; два аэродрома: "Крайний" и "Юбилейный"; 470 километров железнодорожных путей; 1281 километр автомобильных дорог; 6610 километров линий электропередачи; 2784 километров линий связи.Отсюда проводится большая часть запусков космических аппаратов, осуществляемых Россией, выполняются все пуски ракет по пилотируемой программе и запуски космических аппаратов на геостационарную орбиту.С 4 октября 1957 года по 8 апреля 2025 года с космодрома Байконур были выполнены 1547 орбитальных пусков ракет-носителей, на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 2 006 космических аппаратов.Всего на космодроме работает более десяти тысяч человек.С 2021 года космодром Байконур возглавляет Сергей Мочалов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, байконур (космодром), россия, казахстан