https://ria.ru/20210804/baykonur-1744391874.html

Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу

Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу - РИА Новости, 04.08.2021

Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу

Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу, следует из протокола о внесении изменения в договор аренды... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:25

2021-08-04T18:25

2021-08-04T18:25

ссср

юрий гагарин (космонавт)

космос - риа наука

земля

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу, следует из протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур", опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Комплекс "Байконур" передается в аренду до 2050 года", - говорится в документе.Ранее в договоре, подписанном в 1994 году, было указано, что Байконур передается в аренду России на 20 лет. Договоренности о продлении аренды до 2020 года были достигнуты в 2004 году.Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210731/kosmos-1743783364.html

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ссср, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука, земля, россия