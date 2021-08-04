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Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу
Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу - РИА Новости, 04.08.2021
Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу
Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу, следует из протокола о внесении изменения в договор аренды... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:25
2021-08-04T18:25
ссср
юрий гагарин (космонавт)
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земля
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу, следует из протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур", опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Комплекс "Байконур" передается в аренду до 2050 года", - говорится в документе.Ранее в договоре, подписанном в 1994 году, было указано, что Байконур передается в аренду России на 20 лет. Договоренности о продлении аренды до 2020 года были достигнуты в 2004 году.Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210731/kosmos-1743783364.html
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ссср, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука, земля, россия
18:25 04.08.2021
 
Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу

Вступили в силу изменения в договоре об аренде Россией Байконура до 2050 года

© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" на стартовой площадке космодрома Байконур.
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-17 на стартовой площадке космодрома Байконур. - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Изменения в договор аренды Россией космодрома Байконур у Казахстана до 2050 года вступили в силу, следует из протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур", опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Комплекс "Байконур" передается в аренду до 2050 года", - говорится в документе.
Ранее в договоре, подписанном в 1994 году, было указано, что Байконур передается в аренду России на 20 лет. Договоренности о продлении аренды до 2020 года были достигнуты в 2004 году.
Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.
Ракета-носитель на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 16:45Наука
На Байконур отправили новый российский модуль для МКС
 
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