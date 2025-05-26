https://ria.ru/20250526/shos-2019056422.html

"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС

"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС - РИА Новости, 26.05.2025

"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС

В мероприятии на площадке Синьцзянского международного выставочного центра приняли участие более 300 представителей крупнейших СМИ, профильных ведомств, деловых РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:22:00+03:00

2025-05-26T10:22:00+03:00

2025-05-26T10:23:00+03:00

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синьцзян-уйгурский автономный район

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Урумчи, КНР, 26 мая – РИА Новости. В мероприятии на площадке Синьцзянского международного выставочного центра приняли участие более 300 представителей крупнейших СМИ, профильных ведомств, деловых и академических кругов из стран-участниц, наблюдателей и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, включая медиагруппу "Россия сегодня".Форум открыли генеральный директор газеты "Жэньминь жибао" Юй Шаолян, заместитель Генерального секретаря ШОС Сохайл Хан, заместитель директора Медиакорпорации Китая Ци Чжуцюань, заместитель генерального директора информационного агентства Синьхуа Си Яньчунь, а также представители администрации и бизнеса Синьцзян-Уйгурского автономного региона.Среди основных тем мероприятия – углубление информационных обменов и противодействие дезинформации, а также роль медиа в интенсификации экономических, гуманитарных и культурных связей между странами организации. Участники форума отметили последовательность ШОС в приверженности принципам взаимоуважения и доверия, а также нацеленность на поддержание стабильности и безопасности в регионе.В рамках форума состоялась презентация опроса общественного мнения о видении развития государств-членов ШОС "Общий дом", а также открытие Молодежного лагеря межкультурного обмена стран ШОС. Также в рамках пресс-тура для участников форума было организовано посещение значимых культурных, социальных и деловых локаций региона – художественного театра "Мукам", музея Синьцзян-Уйгурского автономного района, больницы традиционной китайской медицины Чанцзи, Синьцзянского исламского института и международного сухопутного порта Урумчи.Форум организован крупнейшей газетой Китая "Жэньминь Жибао" и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://rsport.ria.ru/20250517/shos-2017556246.html

https://ria.ru/20250506/gensek-2015213838.html

китай

урумчи

синьцзян-уйгурский автономный район

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новости агентства, китай, урумчи, синьцзян-уйгурский автономный район, шос