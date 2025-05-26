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"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС - РИА Новости, 26.05.2025
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10:22 26.05.2025 (обновлено: 10:23 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/shos-2019056422.html
"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС
"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС - РИА Новости, 26.05.2025
"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС
В мероприятии на площадке Синьцзянского международного выставочного центра приняли участие более 300 представителей крупнейших СМИ, профильных ведомств, деловых РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:22:00+03:00
2025-05-26T10:23:00+03:00
новости агентства
китай
урумчи
синьцзян-уйгурский автономный район
шос
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Урумчи, КНР, 26 мая – РИА Новости. В мероприятии на площадке Синьцзянского международного выставочного центра приняли участие более 300 представителей крупнейших СМИ, профильных ведомств, деловых и академических кругов из стран-участниц, наблюдателей и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, включая медиагруппу "Россия сегодня".Форум открыли генеральный директор газеты "Жэньминь жибао" Юй Шаолян, заместитель Генерального секретаря ШОС Сохайл Хан, заместитель директора Медиакорпорации Китая Ци Чжуцюань, заместитель генерального директора информационного агентства Синьхуа Си Яньчунь, а также представители администрации и бизнеса Синьцзян-Уйгурского автономного региона.Среди основных тем мероприятия – углубление информационных обменов и противодействие дезинформации, а также роль медиа в интенсификации экономических, гуманитарных и культурных связей между странами организации. Участники форума отметили последовательность ШОС в приверженности принципам взаимоуважения и доверия, а также нацеленность на поддержание стабильности и безопасности в регионе.В рамках форума состоялась презентация опроса общественного мнения о видении развития государств-членов ШОС "Общий дом", а также открытие Молодежного лагеря межкультурного обмена стран ШОС. Также в рамках пресс-тура для участников форума было организовано посещение значимых культурных, социальных и деловых локаций региона – художественного театра "Мукам", музея Синьцзян-Уйгурского автономного района, больницы традиционной китайской медицины Чанцзи, Синьцзянского исламского института и международного сухопутного порта Урумчи.Форум организован крупнейшей газетой Китая "Жэньминь Жибао" и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://rsport.ria.ru/20250517/shos-2017556246.html
https://ria.ru/20250506/gensek-2015213838.html
китай
урумчи
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РИА Новости
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5
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353
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новости агентства, китай, урумчи, синьцзян-уйгурский автономный район, шос
Новости агентства, Китай, Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, ШОС
"Россия сегодня" приняла участие в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС

Медиагруппа "Россия сегодня" поучаствовала в Форуме сотрудничества СМИ стран ШОС

© РИА НовостиФорум сотрудничества СМИ стран ШОС
Форум сотрудничества СМИ стран ШОС - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости
Форум сотрудничества СМИ стран ШОС
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Урумчи, КНР, 26 мая – РИА Новости. В мероприятии на площадке Синьцзянского международного выставочного центра приняли участие более 300 представителей крупнейших СМИ, профильных ведомств, деловых и академических кругов из стран-участниц, наблюдателей и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, включая медиагруппу "Россия сегодня".
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17 мая, 14:13
Форум открыли генеральный директор газеты "Жэньминь жибао" Юй Шаолян, заместитель Генерального секретаря ШОС Сохайл Хан, заместитель директора Медиакорпорации Китая Ци Чжуцюань, заместитель генерального директора информационного агентства Синьхуа Си Яньчунь, а также представители администрации и бизнеса Синьцзян-Уйгурского автономного региона.
Среди основных тем мероприятия – углубление информационных обменов и противодействие дезинформации, а также роль медиа в интенсификации экономических, гуманитарных и культурных связей между странами организации. Участники форума отметили последовательность ШОС в приверженности принципам взаимоуважения и доверия, а также нацеленность на поддержание стабильности и безопасности в регионе.
В рамках форума состоялась презентация опроса общественного мнения о видении развития государств-членов ШОС "Общий дом", а также открытие Молодежного лагеря межкультурного обмена стран ШОС. Также в рамках пресс-тура для участников форума было организовано посещение значимых культурных, социальных и деловых локаций региона – художественного театра "Мукам", музея Синьцзян-Уйгурского автономного района, больницы традиционной китайской медицины Чанцзи, Синьцзянского исламского института и международного сухопутного порта Урумчи.
Форум организован крупнейшей газетой Китая "Жэньминь Жибао" и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Генсек ШОС оценил перспективы расширения организации
6 мая, 10:10
 
Новости агентстваКитайУрумчиСиньцзян-Уйгурский автономный районШОС
 
 
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