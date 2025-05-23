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"Мы допустили ошибку". Европа готовится к новым шагам против России - РИА Новости, 23.05.2025
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08:00 23.05.2025 (обновлено: 08:08 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/zapad-2018311563.html
"Мы допустили ошибку". Европа готовится к новым шагам против России
"Мы допустили ошибку". Европа готовится к новым шагам против России - РИА Новости, 23.05.2025
"Мы допустили ошибку". Европа готовится к новым шагам против России
У США и Европы все больше разногласий из-за России. Брюссель угрожает Москве новыми санкциями, а партнеры по "коалиции желающих" на грани ссоры из-за Украины... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:00:00+03:00
2025-05-23T08:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. У США и Европы все больше разногласий из-за России. Брюссель угрожает Москве новыми санкциями, а партнеры по "коалиции желающих" на грани ссоры из-за Украины. Раскол на Западе усиливается. Об очередном витке обострения — в материале РИА Новости.Шоковая терапияУспех российско-американского диалога шокировал лидеров Евросоюза и Зеленского, следует из материалов Financial Times (FT). По словам источника издания, Трамп по телефону заявил партнерам, что Украине и России предстоит вести переговоры напрямую. Европе в очередной раз дали понять: в этом процессе ей места не остается.Когда хозяин Белого дома объявил лидерам западных стран, что Москва согласилась немедленно начать прямое обсуждение прекращения огня с Киевом, на несколько секунд возникло "недоуменное молчание", также ссылаясь на источники, пишет Axios.Затем премьера Италии Джорджу Мелони заинтересовала возможность прекратить огонь на две недели, а канцлера ФРГ Фридриха Мерца — компромиссы, на которые готова пойти Россия. Глава немецкого правительства продолжил настаивать на встрече с участием всех сторон.Противоречия между американцами и европейцами по Украине, указывает The New York Times, вероятно, обострятся на двух следующих друг за другом встречах — "Большой семерки" в Канаде в середине июня и саммите НАТО в Гааге неделей позже.В Гааге будут обсуждать помощь Киеву, которая станет в большей степени бременем ЕС, и давление на Россию — якобы для обеспечения безопасности более слабых членов альянса. Также, сообщает Politico, США выступают против включения формулировки "дальнейшая поддержка" в заявление G7.Плохая идеяЕвропейцы безуспешно пытались задать нужный тон разговора между Москвой и Вашингтоном. Накануне беседы Трампа с Путиным глава Франции Эммануэль Макрон обвинил президента России якобы в циничном отношении к Украине и призвал главу США обратить на это внимание."Я верю, даже убежден, что Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", — передавал телеканал BFMTV слова французского лидера.Однако, вопреки желанию европейских союзников, Трамп позитивно оценил тон состоявшегося разговора. Тогда европейцы пустили в ход излюбленные методы — санкции.Позиция Белого дома вызывает все больше публичного недовольства в Европе. Глава евродипломатии Кая Каллас, например, посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" на Москву со стороны США. Поэтому и пытаются "давить" сами."Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", — сообщил спустя несколько часов после телефонного разговора Трампа и Путина пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.Брюссель одобрил уже 17-й пакет антироссийских санкций, хотя Трамп открыто говорил, что не считает такие решения хорошей идеей."Есть шанс чего-то достичь. А вы, если пойдете на это, можете сделать намного хуже" — так аргументирует Трамп отказ США от новых антироссийских санкций.Тем не менее ЕС намерен следовать прежним курсом. Представитель Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что если Россия не согласится на полное прекращение огня, то давление "станет больше" и Брюссель уже работает над следующим пакетом "с более жесткими санкциями". Причем всего неделю назад Еврокомиссия уверяла, что не готовит экономические меры воздействия в случае, если перемирие не состоится.Попытка канцлераОбсуждая дальнейшие планы на Украину, главы стран Европы едва не разругались. На прошлой неделе обострились отношения между Мелони и Макроном. По данным FT, французский лидер обвинил итальянского премьера во лжи. Та донесла общественности, что союзники по "коалиции желающих" отказали ей в совместной поездке в Киев 10 мая из-за негативного отношения Рима к вводу европейского контингента на Украину.Мерц попытался остановить "ожесточенный дипломатический спор", ведь речь шла об исключении Италии из европейской группы, координирующей свои действия по Украине с Белым домом. Судя по тому, что Мелони участвовала в понедельник в разговоре с Трампом, вмешательство канцлера оказалось успешным."Сейчас Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — пояснил Мерц после встречи с главой итальянского правительства.Берлин считает, что теперь удел Европы — готовиться к новым раундам переговоров Москвы и Киева. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал союзников подготовиться к тому дню, когда перемирие будет достигнуто. По его словам, Германия может взять на себя ведущую роль в коалиции, продолжив оказывать помощь Украине после прекращения огня. Впрочем, значительного усиления ВСУ ждать не стоит. Мерц заявил, что поставка дальнобойных крылатых ракет Taurus, за которую он выступал ранее, сейчас с повестки дня снята.Канцлер теперь сместил акцент на укрепление собственной армии — по его словам, она должна стать самой сильной в Европе. Выступая в бундестаге, Мерц пообещал не жалеть на это денег, отметив, что это не столько его желание, сколько требование "друзей и партнеров".НАТО настаивает на увеличении числа немецких военнослужащих с 180 до 240-260 тысяч c 2030-го. Кадровики бундесвера считают такие показатели недостижимыми. При сохраняющейся добровольной системе трудно поддерживать даже текущую численность. Но это официально в Берлине признавать не хотят — как и многие другие свои просчеты.
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в мире, украина, европа, россия, джорджа мелони, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, евросоюз, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Европа, Россия, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО, Евросоюз, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Мы допустили ошибку". Европа готовится к новым шагам против России

NYT: разногласия США и ЕС по Украине могут обостриться на саммитах G7 и НАТО

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании бундестага
Фридрих Мерц на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. У США и Европы все больше разногласий из-за России. Брюссель угрожает Москве новыми санкциями, а партнеры по "коалиции желающих" на грани ссоры из-за Украины. Раскол на Западе усиливается. Об очередном витке обострения — в материале РИА Новости.

Шоковая терапия

Успех российско-американского диалога шокировал лидеров Евросоюза и Зеленского, следует из материалов Financial Times (FT). По словам источника издания, Трамп по телефону заявил партнерам, что Украине и России предстоит вести переговоры напрямую. Европе в очередной раз дали понять: в этом процессе ей места не остается.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Когда хозяин Белого дома объявил лидерам западных стран, что Москва согласилась немедленно начать прямое обсуждение прекращения огня с Киевом, на несколько секунд возникло "недоуменное молчание", также ссылаясь на источники, пишет Axios.
Затем премьера Италии Джорджу Мелони заинтересовала возможность прекратить огонь на две недели, а канцлера ФРГ Фридриха Мерца — компромиссы, на которые готова пойти Россия. Глава немецкого правительства продолжил настаивать на встрече с участием всех сторон.
Противоречия между американцами и европейцами по Украине, указывает The New York Times, вероятно, обострятся на двух следующих друг за другом встречах — "Большой семерки" в Канаде в середине июня и саммите НАТО в Гааге неделей позже.
В Гааге будут обсуждать помощь Киеву, которая станет в большей степени бременем ЕС, и давление на Россию — якобы для обеспечения безопасности более слабых членов альянса. Также, сообщает Politico, США выступают против включения формулировки "дальнейшая поддержка" в заявление G7.
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации

Плохая идея

Европейцы безуспешно пытались задать нужный тон разговора между Москвой и Вашингтоном. Накануне беседы Трампа с Путиным глава Франции Эммануэль Макрон обвинил президента России якобы в циничном отношении к Украине и призвал главу США обратить на это внимание.
"Я верю, даже убежден, что Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", — передавал телеканал BFMTV слова французского лидера.
Однако, вопреки желанию европейских союзников, Трамп позитивно оценил тон состоявшегося разговора. Тогда европейцы пустили в ход излюбленные методы — санкции.
© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Mohammed Badra
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже
Позиция Белого дома вызывает все больше публичного недовольства в Европе. Глава евродипломатии Кая Каллас, например, посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" на Москву со стороны США. Поэтому и пытаются "давить" сами.
"Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", — сообщил спустя несколько часов после телефонного разговора Трампа и Путина пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Брюссель одобрил уже 17-й пакет антироссийских санкций, хотя Трамп открыто говорил, что не считает такие решения хорошей идеей.
"Есть шанс чего-то достичь. А вы, если пойдете на это, можете сделать намного хуже" — так аргументирует Трамп отказ США от новых антироссийских санкций.
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел
Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел
Тем не менее ЕС намерен следовать прежним курсом. Представитель Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что если Россия не согласится на полное прекращение огня, то давление "станет больше" и Брюссель уже работает над следующим пакетом "с более жесткими санкциями". Причем всего неделю назад Еврокомиссия уверяла, что не готовит экономические меры воздействия в случае, если перемирие не состоится.

Попытка канцлера

Обсуждая дальнейшие планы на Украину, главы стран Европы едва не разругались. На прошлой неделе обострились отношения между Мелони и Макроном. По данным FT, французский лидер обвинил итальянского премьера во лжи. Та донесла общественности, что союзники по "коалиции желающих" отказали ей в совместной поездке в Киев 10 мая из-за негативного отношения Рима к вводу европейского контингента на Украину.
© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Мерц попытался остановить "ожесточенный дипломатический спор", ведь речь шла об исключении Италии из европейской группы, координирующей свои действия по Украине с Белым домом. Судя по тому, что Мелони участвовала в понедельник в разговоре с Трампом, вмешательство канцлера оказалось успешным.
"Сейчас Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — пояснил Мерц после встречи с главой итальянского правительства.
Берлин считает, что теперь удел Европы — готовиться к новым раундам переговоров Москвы и Киева. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал союзников подготовиться к тому дню, когда перемирие будет достигнуто. По его словам, Германия может взять на себя ведущую роль в коалиции, продолжив оказывать помощь Украине после прекращения огня. Впрочем, значительного усиления ВСУ ждать не стоит. Мерц заявил, что поставка дальнобойных крылатых ракет Taurus, за которую он выступал ранее, сейчас с повестки дня снята.
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие
Канцлер теперь сместил акцент на укрепление собственной армии — по его словам, она должна стать самой сильной в Европе. Выступая в бундестаге, Мерц пообещал не жалеть на это денег, отметив, что это не столько его желание, сколько требование "друзей и партнеров".
НАТО настаивает на увеличении числа немецких военнослужащих с 180 до 240-260 тысяч c 2030-го. Кадровики бундесвера считают такие показатели недостижимыми. При сохраняющейся добровольной системе трудно поддерживать даже текущую численность. Но это официально в Берлине признавать не хотят — как и многие другие свои просчеты.
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Стало только хуже". Запад готовится к новому антироссийскому союзу
18 мая, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДжорджа МелониЭммануэль МакронФридрих МерцНАТОЕвросоюзДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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