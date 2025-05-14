https://ria.ru/20250514/germanija-2016909955.html

Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе

Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе - РИА Новости, 14.05.2025

Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе

Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:47:00+03:00

2025-05-14T15:47:00+03:00

2025-05-14T15:49:00+03:00

в мире

германия

европа

сша

фридрих мерц

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1920x0_80_0_0_7b6f072ed33c13f8b7ebb1de4d902788.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге. "Усиление бундесвера стоит для нас на первом месте. В будущем правительство ФРГ предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией в Европе", - заявил Мерц в ходе своего первого правительственного заявления в немецком парламенте. Трансляция ведётся на сайте бундестага. По его словам, "друзья и партнеры" ожидают и даже "требуют" этого от Германии. "Наша цель - Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется использовать наше оружие. Мы возьмем на себя больше ответственности за это в рамках НАТО и Европейского Союза", - отметил канцлер. Поправки в конституцию ФРГ о значительном увеличении государственных заимствований для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру вступили в силу 25 марта. Принятие поправок парламентом уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро. О планах провести реформу стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц в том числе ссылался на недавние решения американских властей. В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал также, что Россия якобы ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности. Критики реформы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против отмены механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволял правительству брать крупные заимствования.

https://ria.ru/20250413/germaniya-2010959973.html

https://ria.ru/20250514/evropa-2016892091.html

https://ria.ru/20250514/merts-2016712452.html

германия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европа, сша, фридрих мерц, дональд трамп, владимир зеленский, нато