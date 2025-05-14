Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе
Мерц: ФРГ стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе
© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге.
"Усиление бундесвера стоит для нас на первом месте. В будущем правительство ФРГ предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией в Европе", - заявил Мерц в ходе своего первого правительственного заявления в немецком парламенте. Трансляция ведётся на сайте бундестага.
По его словам, "друзья и партнеры" ожидают и даже "требуют" этого от Германии.
Поправки в конституцию ФРГ о значительном увеличении государственных заимствований для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру вступили в силу 25 марта. Принятие поправок парламентом уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро.
О планах провести реформу стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц в том числе ссылался на недавние решения американских властей.
В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал также, что Россия якобы ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности.
Критики реформы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против отмены механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволял правительству брать крупные заимствования.